Pompeu Vasconcelos

00:00 · 28.12.2016

Colosso rocks

Como não poderia deixar de ser, o Restaurante Zoi, no Colosso, foi o cenário escolhido por Bruna Waleska para a festa surpresa armada por ela em torno do namorado, Rodrigo Frota, que trocava de idade. As atenções do herdeiro de Paula e Sílvio Frota- também no flash - se voltam agora para o Réveillon do Colosso

Chic nuit

MORANGA SESSIONS

Superbem, Larissa Vidal esbanjava elegância na sessão sopro de velinhas articulada por Dito Machado, Leonardo Vidal e Norma Bezerra em torno de Márcia Távora, no Moranga. Detalhe: a Banda Tito Jazz e o DJ Itaquê Figueiredo assinaram o cardápio musical da chic nuit

Fortaleza 2040

Eudoro Santana, do Iplanfor, coordenou o projeto

PLANO FORTALEZA 2040

Secretário Eudoro Santana, do Iplanfor, apresentou o "Plano Fortaleza 2040: Construindo a Fortaleza que Queremos" durante prestigiada solenidade, com a presença do governador Camilo Santana e do prefeito Roberto Cláudio, no Theatro José de Alencar. O projeto estabelece uma visão de futuro para Fortaleza, apontando estratégias e responsabilidades que deverão ser seguidas pelas futuras gestões da Cidade

Réveillon

O comentário girava em torno do destino dos bacanas neste Réveillon

BOLHAS, BOLHAS E MAIS BOLHAS

Superbem, Luciana Bezerra e Alessandra Piovesan deram um rasante no Restaurante Moranga para abraçar Márcia Távora, que trocou de idade e comemorou a data rodeada da família e dos amigos mais chegados. No quesito música, quem comandou a animação por lá foi a Banda Tito Jazz e o DJ Itaquê Figueiredo

JE SUIS JERI 2017

Único deejay cearense no line-up da festa Je Suis Jeri 2017, Davi Fiúza promete incendiar a pista do Réveillon mais badalado de Jericoacoara

OPEN PARTY

Em meio a arquitetos e objetos de decoração, Edla Diniz e Isla Garcia desfilavam todo o seu charme e simpatia no aniversário de Genice Brandão

Férias no Ceará

ALTA TEMPORADA

Murilo Pascoal - no flash com Violeta e Lara Pascoal - comemora os números de 2016 do Beach Park. " Devemos superar os 970 mil visitantes recebidos no parque aquático em 2015", aposta o diretor

Missão ao Irã

Camilo Santana toma a rota do Irã no próximo dia 13 de janeiro. Acompanhado do secretário de Assuntos Internacionais do Estado, Antônio Balhmann, o governador vai ao encontro de grupos interessados em investir em gás e petróleo no Complexo industrial e Portuário do Pecém.

Toga no Palácio

Iracema do Vale Dias passa o comando do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, dia 17, ao desembargador Gladyson Pontes, eleito para a presidência do órgão no próximo biênio 2017-2019. Antes disso, a presidente do TJCE ocupará o trono de Camilo Santana, no Palácio da Abolição.

I One

Diretor da I byte, Francisco Marinho, já começa o ano acelerado. É que a empresa inaugura em janeiro a i One, no North Shopping. Mais que inovação e tecnologia, o novo negócio chega com a responsabilidade de entregar uma experiência completa aos apaixonados pelos produtos Apple.

Audi

O empresário Marcos Dias Branco adquiriu e assume, no dia 2 de janeiro, o comando das duas concessionárias Audi do Grupo Linhares, uma em Fortaleza e outra no Maranhão. A competição no mercado de automóveis premium vai ficar mais acirrada, pode apostar!