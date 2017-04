Pompeu Vasconcelos

00:00 · 27.01.2017

Ainda colecionando elogios pelo recente lançamento de seu livro 'Tombamento - Afetos Construídos', Manoela Queiroz Bacelar se revezou com o marido, o pianista, compositor e arranjador Ricardo Bacelar, na recepção dos muitos amigos que compareceram ao Cineteatro São Luiz para assistir ao "Concerto para Moviola". Entre muitos rostos poderosos que aplaudiram o espetáculo, Amarílio e Patrícia Macêdo - que participa, até amanhã, do Seminário Internacional de Políticas Públicas Inovadoras, no Marina Park

Cultura

Pianista Ricardo Bacelar brilha no palco do Cineteatro São Luiz

CONSTRUÇÃO & INCORPORAÇÃO

Depois de uma temporada de neve e esqui em Snowmass, Erivaldo Arraes- no flash com Deda Studart- volta suas atenções para os empreendimentos e os próximos lançamentos da Marquise Incorporações, que, graças à credibilidade e à euforia de caixa do Grupo Marquise, surfa na onda da crise que afeta o setor

PRÉ-CARNAVAL

Lara Lima e Sara Luna fazem parte de um time de bonitonas que, vira e mexe, desfila toda sua graça e simpatia, no Colosso. Essa turma sabe que o "Bloquinho de Verão" e a Guarderia agitam o sábado na cidade

Courchevel

COMPORTAMENTO & EMOÇÃO

Mãe de Chiara, mulher de Paulo Quinderé, Lhuna Lima Quinderé se divide entre o trabalho, em espaço multidisciplinar voltado para a saúde física e mental, a família e os eventos sociais

Trabalho A psicóloga Lhuna Lima Quinderé coordena uma equipe especializada

SOUS LE SIGNE DU LUXE

Misturando arte, neve, gastronomia e glamour, os irmãos Eduardo, Rodrigo e Leonardo Carneiro, além de Manuela Macêdo Rosa, eternizar sua passagem por Courchevel através de nossas lentes ao lado da exposição de enormes obras de arte que marcam os 70 anos da estação de esqui mais luxuosa do mundo

GET-TOGETHER

Ana Virgínia e Ricardo Martins deram um rasante no endereço de Cássio e Ana Vládia Sales para abraçar a anfitriã, que trocava de idade

CHEZ CÁSSIO E ANA VLÁDIA

Os amigos compareceram em peso ao "B-day" de Ana Vládia Sales. Entre os muitos rostos conhecidos que circularam por lá, Auriz e Paula Barreira

Cumbuco

Presidente da Diagonal Engenharia, João Fiúza convocou o deejay Pedro Garcia, Rodrigo Lampreia e Preta Gil para comandarem a animação do show - exclusivo para convidados - que ele promove, amanhã, no VG Sun Cumbuco.

Big Show

Presidente da CDL Fortaleza, Severino Neto participou da NFR Retail's Big Show, em Nova York, de onde regressou antenado nas novas tendências do varejo mundial. A feira será tema de encontro, próximo dia 17, no Teatro RioMar.

Trending

Em São Paulo, a Casa Fasano será palco da 11ª edição do Mercedes-Benz Top Night, festa que celebrará os 50 anos da marca AMG. Por aqui, o Pipo Restaurante foi o local escolhido para exclusivo evento da Lexus, dia 4 de fevereiro.