Pompeu Vasconcelos

00:00 · 07.04.2017

Aliança Estratégica

Durante visita à ZPE - Ceará, o governador Camilo Santana comemorou os resultados divulgados pelos dirigentes da Companhia Siderúrgica do Pecém e enfatizou que a instalação da área de indústria significa um processo de mudança no perfil econômico do Estado. O chefe do Executivo projetou ainda que o PIB do Ceará aumentará em mais de 10% com as atividades da CSP. Fruto de um investimento de R$ 13,8 bilhões, a Companhia Siderúrgica do Pecém é, hoje, o maior investimento privado do Nordeste, responsável por gerar cinco mil empregos diretos e 12 mil indiretos no Estado

Easter - De olho na Páscoa, Lulus se jogam nas araras da loja

Joie de Vivre

Antenada no feriadão da Páscoa, a life influencer Nicole Vasconcelos recebeu um time de bem-nascidas em sua badalada loja para apresentar a nova e vibrante coleção de sua grife, em que o amarelo, vermelho, verde, branco e o pertinho básico se destacam na cartela de cores

Dia do Jeep

O jornalista André Marinho deu rasante na Newsedan e engatou demorado bate papo com Ana Pinheiro sobre as novidades do mundo off-road

Ceará sem drogas

Presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque convocou Carlos Casagrande para mais uma rodada da Campanha Ceará Sem Drogas

Diálogos Empresariais

Como preparar um herdeiro

Igor Queiroz Barroso aceitou o convite do presidente da CDL Fortaleza, Severino Ramalho, para abrir a temporada 2017 do ciclo " Diálogos Empresariais" . Com o tema "Como preparar um herdeiro" , o sócio e diretor Institucional do Grupo Edson Queiroz falou da importância de uma sólida educação, da experiência fora das empresas da família e dos valores passados de geração a geração

Colosso - Balada agita o weekend do wake park

Thais Figueiredo e Alexia Vale fazem parte de um time de bonitonas que se jogou na fervida pista comandanda pelo Nego do Borel. Essa turma tem encontro marcado novamente, amanhã, no Bailinho da Sol

Mais infância

Nathalie Medeiros e Maira Almeida participaram do seminário "Mais Infância Ceará: Criança é Prioridade" , no Centro de Eventos

Miami Sessions

Manoela Pimenta - no flash com Zé Ricardo - afivelou as malas e seguiu para uma temporada de lazer e compras - sempre elas -, em Miami

TRF 5ª Região

José do Egito e Patriolino Dias deram um rasante no Recife para prestigiar a posse da nova mesa diretora do TRF 5