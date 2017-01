Pompeu Vasconcelos: Comemoração em Punta

00:00 · 25.01.2017

Conrad rocks

Verdadeiro colecionador de amigos, Júlio Ventura Neto - no flash com Cid Gomes e Roberto Cláudio Bezerra, além de seus pais, Ítala e Edson Ventura- trocou de idade ontem, mas os festejos começaram semana passada, no Conrad, hotel cassino dos irmãos Pedro e Alexandre Grendene, em Punta del Este

Moranga sessions

EPICENTRO DE BONITONAS

Point de badalação, o Colosso ferve de atrações nesse Verão. Enquanto o deejay Thiago Camargo incendiava a pista, Sara Luna desfilava toda sua graça e simpatia, deixando os marmanjos de queixo caído

Newface

Sara Luna roubou a cena e atraiu todos os holofotes no Colosso

BALADINHA DO VERI

Alegria, boa música e descontração deram a tônica da baladinha armada por Veri Bessa Neto para festejar sua nova idade. Entre os muitos amigos do arquiteto que aterrissaram no Moranga para abraçar o querido anfitrião, Suzane Farias, Ana Cláudia Milfont e o requisitado nutrólogo Fred Carioca

Meeting

O assunto girava em torno de viagens exóticas, saúde, joias e gastronomia

CASA DE MOÁ

Ana Cristina Wolff trocou de idade e, para não deixar a data passar em branco, reuniu as amigas no Bistrô Casa de Moá para comemorar. Entre as lulus que aterrissaram no restaurante da chef Louise Benevides para abraçar a querida nutricionista, Talyzie Mihailuc, Lenise Rocha, Fernanda Zeballos e Cláudia Quental

PRÉ- CARNAVAL

Celso Luís e Salussa Rossas se jogaram atrás do trio do bloquinho que vem arrastando uma turma festeira até o Terminal Marítimo de Passageiros. No próximo sábado, dia 28, quem comanda a animação por lá é a Banda São 2 e Marcinho, além de Gabriel Diniz e da dupla Pedro e Benício. O fervo promete!

Cheers

NORMATEL EM FESTA

Aniversariante desta quarta-feira, Júnior Mello - no flash com sua mulher, Flávia- dá uma pausa no acompanhamento dos projetos na Normatel para receber as felicitações dos amigos

Carl Zeiss

Em sua busca constante por transformação digital, a Carl Zeiss inaugura hoje, em parceria com as Ópticas Itamaraty, o Zeiss Vision Center Fortaleza. E, para marcar o start do conceituado espaço, Luizianne e Cristiane Cavalcante convidam para coquetel no número 1075, da Av. Dom Luís.

Pré-Carnaval

Antenados nos acontecimentos que movimentam consumidores, veículos e anunciantes, Evandro e Eliziane Colares promovem a segunda edição do Bloco Tamo Junto. A concentração promete reunir sobrenomes poderosos, dia 4 de fevereiro, na sede da Advance Comunicação.

Centerplex

Segundo filme baseado no best-seller de E.L James, "Cinquenta Tons Mais Escuros" já tem data para estrear no Brasil. O romance entre um milionário- com seus desejos exóticos de submissão - e uma jovem apaixonada volta às telas dos cinemas no dia 9 de fevereiro.

Unifor Plástica

Diretor artístico da Pinacoteca de São Paulo, o historiador Ivo Mesquita atuará, mais uma vez, como curador da Unifor Plástica.

A 19ª edição da mostra, agendada para outubro, contará com a participação de mais de 20 artistas cearenses com obras de variadas linguagens.