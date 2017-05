Pompeu Vasconcelos

00:00 · 02.02.2017

Iate Clube

Enquanto a lua iluminava o gramado e o mar lambia as areias da exclusiva praia do Iate Clube, Fernando Vitor Laprovítera comemorava seu aniversário - bem ao seu estilo - rodeado da família e dos amigos. No flash com o aniversariante, seus pais, Totonho e Elusa Laprovítera e a namorada, Natércia Saboia

Glamour

300 felizes convidados poderão voltar no tempo com um toque de modernidade

BLACK MASK

Luxo, requinte, sedução. Um a um ou todos juntos, esses ingredientes prometem dar a tônica do baile de máscaras promovido por Dito Machado e Ana Cláudia Canamary(foto), dia 10, na Casa Dunas

PLACEMENT

Demos de cara com Ticiana Aguiar no brunch armado por Rodrigo Carvalho em torno dos modelos 2017 da Mercedes-Benz. Enquanto o diretor da Newsedan se revezava entre os clientes da marca que alia tradição e modernidade, a diretora da Coktelitas 2GO nos falava das estratégias para inserir seu produto no mercado

Night out

Dinner show inspirado nos musicais da Broadway agita a noite de hoje

NEW YORK, NEW YORK

Monaliza Gurjão e Olavo Barros fazem parte de uma turma que adora a programação musical e o cardápio- of course!- do Pipo. E por falar no badalado restaurante de Pedro Gurjão, hoje é dia de dinner show inspirado nos clássicos musicais da Big Apple

Poder

FORTALEZA EM MOVIMENTO

Samuel Dias e Antônio José Albuquerque aproveitaram o Seminário de Políticas Públicas Inovadoras para as Cidades para alinhar a execução de projetos da Prefeitura de Fortaleza

Casa da Indústria

UM NOVO CICLO SE INICIA

Ivna Baquit, Alessandra Granjeiro e Larissa Rolim marcaram presença na cerimônia de posse da nova diretoria do Sinduscon-CE. O trio aplaudiu o discurso do engenheiro André Montenegro, que presidirá a entidade por mais três anos prometendo focar, principalmente, na inovação para superar a crise que vem maltratando o setor

SINDUSCON NIGHT

Demos de cara com Sérgio Macêdo - no flash com Hélio Galiza- na cerimônia de posse da nova diretoria do Sinduscon-CE. Apuramos que a entrega do Maison Bartelle está prevista para março de 2018

Lady Gaga

A Tiffany & Co. Anunciou que Lady Gaga irá representar a marca em sua mais recente campanha Legendary Style, que apresenta uma nova coleção de joias intitulada Tiffany HardWear. A campanha será inaugurada com um vídeo de 60 segundos veiculado durante o Super Bowl no próximo domingo, dia 5 de fevereiro, algo inédito para a conceituada marca.

Cruze

Diretor do Grupo Carmais, Leonardo Dall'Ollio aposta no novo Chevrolet Cruze 2017 para alavancar as vendas da Sanauto, no Ceará. "Totalmente redesenhado, mais esportivo, tecnológico e atraente, o novo Cruze chega com motor turbo, assistente de permanência na faixa e desafia mais que a categoria, ele desafia as mais altas expectativas", destaca Dall'Ollio.

CarnaBêLê

O Carnabeth cresceu, ganhou força e agora se transforma em CarnaBêLê. É que o clima de Pré-Carnaval contagiou Beth Pinto e Letícia Studart e a dupla resolveu festejar seus aniversários juntos no estilo dos bloquinhos cariocas, com direito à bandinha, feijoada e muita animação. A concentração vai rolar sábado, dia 4, a partir das 13h, na Zug Choperia. Animação não vai faltar!