Pompeu Vasconcelos

00:00 · 13.01.2017

Concerto para Moviola

O pianista, compositor e arranjador, Ricardo Bacelar- no flash com sua mulher, Manoela Bacelar - apresenta os sucessos de seu "Concerto para Moviola", dia 21 de janeiro, no Cineteatro São Luiz. Na ocasião, a seleta plateia vai se deliciar com um repertório baseado na mistura de clássicos do cenário jazzístico internacional

Play List

Leva a assinatura do DJ Pedro Garcia a play list do novo CD do Balada In

LIVE VOCAL & DEEJAY

Antenado, Pedro Garcia bateu o martelo com Paulo José Benevides. O cantor agora é seu parceiro no projeto que mistura as batidas do deejay com os vocais de P.J. A primeira apresentação local rolou no casório de Alana Autran e Edison Pontes, na última sexta-feira

CREDIBILIDADE & TRADIÇÃO

Dias antes do noivado de Rodrigo Ventura e Alice Diniz, Fernando Pontes, Edson Ventura e Júlio Ventura Neto movimentaram o Pipo Restaurante em torno das novidades do Grupo Carmais para 2017. "Com mais de 40 anos de história, a Carmais é hoje o maior grupo de concessionárias do Ceará e um dos maiores do Nordeste, com dez concessionárias de nove montadoras", comemora Júlio Ventura Neto

Justiça em alta

NOVO COMANDO

Ainda ecoa na cidade, as mudanças no staff do governador Camilo Santana. Em meio a expectativas com a melhoria na segurança de nosso Estado, o comentário nas principais rodas dá conta de que o chefe do Executivo estadual acertou em cheio ao nomear Socorro França- no flash com as juízas Luciana Souza e Waleska Rolim- para o comando da Secretaria da Justiça e Cidadania do Ceará- Sejus

Holofotes

Carol Bezerra se divide entre compromissos públicos e sociais

PRIMEIRA-DAMA DE FORTALEZA

Energia, alegria e serenidade, Carol Bezerra tem de sobra para construir políticas públicas para a infância em Fortaleza. Estes mesmos ingredientes servem de combustível para conciliar o trabalho de primeira-dama com o papel de mãe, esposa e filha. Cheers!

BEACH FEST IMOBILIÁRIO

Sob a batuta de Ricardo Bezerra, a Lopes Immobilis, em parceria com o Jornal Diário do Nordeste, promove, a partir de hoje, a segunda edição do Beach Fest Imobiliário, no Shopping Iguatemi. Fica a dica para quem quer adquirir uma residência de veraneio para curtir o Carnaval deste ano. Também no flash, Fábio Albuquerque, Lívia Medeiros e Rafael Rodrigues, gerente comercial do Diário do Nordeste