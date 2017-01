Pompeu Vasconcelos: Chega mais

00:00 · 12.01.2017

Aracati

Cid Gomes deu um rasante em Aracati para conferir de perto as primeiras ações do prefeito Bismarck Maia à frente daquele importante município turístico. No dia seguinte, o ex-governador aterrissou em Icapuí para conversar com Camilo Santana. Apuramos que o governador deverá concluir as mudanças em seu staff até amanhã, antes de embarcar para o irã. Quem assumirá o trono estadual durante a viagem do chefe do executivo será a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Iracema do Vale

Fervo

Gabriel Browne reúne uma turma cheia de charme em seu endereço

PRIVATE PARTY

Nada mais "In" que receber em casa. Festeiros de carteirinha, Gabriel Browne e Vicente de Castro armaram uma "gig" para reunir os bacanas. Em total sintonia, Carina Tavares e Marcos Coelho se divertiam por lá ao som das batidas disparadas pelo DJ Pedro Demétrio

DESTINATION WEDDING

Como reza a tradição católica, Alana Autran e Edison Pontes- no flash com a mãe dele, Vera Ponte- tornaram-se marido e mulher na última sexta-feira, no altar da Capela São Pedro. Mas, a big recepção só vai rolar no dia 3 de junho de 2017, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. É que os noivos optaram por uma nova - e superbacana - tendência de casamento, o "Destination Wedding".

Europa

Cearenses curtem temporada de frio e neve no Hemisfério Norte

RUMO A COURCHEVEL 1850

Manuela Macêdo e Otílio Ferreira - no flash com as herdeiras Maria e Luiza - fizeram um pit stop em Paris para participar dos festejos dos 40 anos de Rafael Macêdo Rosa. Hoje, a dupla dá start a uma temporada de neve e esqui, em Courchevel 1850

Bloquinho

EM CLIMA DE PRÉ-CARNAVAL

Rápidas no gatilho, as produtoras Social Music, Hot Produções, For You e Colosso Lake uniram suas forças para realizar o "Bloquinho de Verão". O fervo já tem start no próximo sábado, dia 14 de janeiro, no Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza. Entre as atrações desse primeiro encontro, os cantores baianos Rafa e Pipo Marques

Limone rocks

COTAÇÃO EM ALTA

Daniele e Cristiano Peixoto deram um rasante no Limone para abraçar Jória Araripe, que trocava de idade. Dias depois, a dupla reapareceu, novamente, no Iate Clube de Fortaleza, cenário escolhido por Manu Romcy para festejar sua nova idade

PURA VITALIDADE

Cheio s de motivos para comemorar, Marília e Sérgio Esteves começaram o ano com o pé direito, reunindo a família em torno do patriarca da família dele, Geraldo Esteves, que completou 91 anos esbanjando vigor, alegria e vitalidade. Cheers!