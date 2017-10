Pompeu Vasconcelos

00:00 · 12.10.2017

Mosteiro da Penha Longa: Herdeiros de Fátima e Cláudio Henrique Câmara e de Verônica e Héverson da Paz, Lucas e Laime trocaram alianças em inesquecível cerimônia na secular Igreja do Mosteiro da Penha Longa, em Sintra. Após o "Sim", os noivos recepcionaram os convidados no complexo do Mosteiro. O cerimonial coube à Celebre Eventos. Já a produção e a decoração levaram a assinatura da Triart Portugal by Geórgia Fontes

Poder

Pose no CNJ



Indicada pela presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, para uma vaga no Conselho Nacional de Justiça - CNJ, a desembargadora Iracema do Vale - no flash com Beto Studart - tomou posse em prestigiada solenidade reunindo poderosos de todas as áreas, em Brasília

Iate Clube

Toquinho, Ivan Lins e MPB4 aterrrisam com sua turnê em Fortaleza

50 anos de música

Cheio de boas ideias, Chiquinho Aragão acertou em cheio ao festejar seu aniversário reunindo uma legião de amigos no Iate Clube para assistir ao show de Toquinho, Ivan Lins e MPB 4, que trouxeram a Fortaleza a turnê "50 anos de música". Com ele no flash, Paulo César Norões, Panta Neto e o comodoro Licínio Corrêa

Bodas de diamante



Depois de comemorar os 44 anos da Sanauto, Edson Ventura celebra os 60 anos de feliz união com dona Ítala Ventura, hoje, reunindo a família "au grand complet" para comemorar suas Bodas de Diamante

Sintra

Mãe do noivo, Fátima Câmara transbordava elegância e alegria



Destination Wedding

Très chic a bordo de um Lino Villaventura, Fátima Câmara se revezava com o marido, Cláudio Henrique, na recepção dos convidados do casamento de seu filho Lucas com Laime Paz, na mágica e inesquecível recepção no Mosteiro da Penha Longa, em Sintra, Portugal

Expolog 2017

Oportunidades & Negócios



Depois de participarem da 10ª edição da All About Energy, maior feira de energias renováveis da América Latina, Carlos Maia, Rafael Boris e Jorge Albuquerque, diretores da Termaco Logística e Tecer - Terminais Portuários Ceará Ltda, uma das mais modernas operadoras portuárias do Brasil em movimentações de contêineres, carga geral, granéis sólidos e cargas de projeto, voltam seus radares para a Expolog 2015

Under The Skin



Benjamin Oliveira e o publicitário André Mota vêm colecionando elogios pela abertura da exposição Under The Skin, que fica em cartaz até o dia 15 de outubro, no Shopping Iguatemi

Arte & homenagem



Erle e Lolya Rodrigues marcaram presença na abertura da exposição "Nós, O Sertão", uma iniciativa do Laboratório Emílio Ribas para comemorar o Mês da Fundadora