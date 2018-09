Pompeu Vasconcelos

00:00 · 20.09.2018

A presença de um Sinca 1960 no Pavilhão da Garagem, deu um charme extra ao espaço assinado por André Monte, na CasaCor 2018. Tendo como pano de fundo o jardim principal da antiga sede do Grupo J. Macêdo, o ambiente traz referências da arquitetura da própria casa, com elementos dos anos 1950 e 1960. O arquiteto garante o efeito luxuoso aplicando materiais nobres e requintados inspirados no trabalho do fotógrafo Julius Shulman, que registrava projetos arquitetônicos de casas californianas

Olhar apurado

Ana Cristina Meira e Valderzei Vanderley aproveitaram a visita à CasaCor para reencontrar amigos e profissionais do setor de decoração

Balada nas dunas

Em total sintonia, Claudiana e Rodrigo Loureiro marcaram presença nos 18 anos de João Pedro Belchior, chez Carol e Germano Belchior, nas Dunas

Bodas Pouchain - Holanda

Mãe da noiva, Lorena Pouchain Bomfim transbordava alegria, jovialidade e elegância na noite de pura emoção em que Lara Pouchain Bomfim tornou-se a Sra. Rivaldo Holanda

Casa viva

Roberta e Cadeh Juaçaba visitaram a edição comemorativa de 20 anos da CasaCor Ceará. Onde a forte presença da mãe natureza cria um ambiente de acolhimento, rodeado pelos jardins de Burle Marx

CasaCor 2018

Com três pavimentos e quatro ambientes, o projeto do Austin Bar leva a assinatura do arquiteto Cauê Aguiar. O espaço é perfeito para Tatiana e Gustavo Cruz, que tem a cara e o DNA do ambiente

Poeta do Becco

Escritor sobralense e ex-deputado, César Barreto comemorou a nova idade rodeado de amigos no restaurante do Mercado Central. Entre os muitos rostos conhecidos que foram abraçar o Poeta do Becco, Monique Carvalho e o ex-governador Gonzaga Mota

Think Advance

INOVAÇÃO: Investimento em Marketing digital no País já supera os R$ 15 bilhões

Antenados nos avanços tecnológicos, Guilherme, Evandro, Eliziane e Evandro Colares bateram o martelo e fecharam uma parceria da Advance Comunicação com o Google, nas áreas de consultoria e mentoria, criando o Think Advance, uma espécie de hub digital, visando promover uma revolução no "mindset" do mundo corporativo. Afinal, as novas tecnologias têm promovido mudanças significativas no e-commerce

Lançamento

Com 17 obras já publicadas, o poeta Diogo Fontenelle lança, amanhã, no auditório da Associação Cearense de Imprensa - ACI, seu mais novo livro, Lampejos. "Lírico incorrigível", como diria Bandeira, o autor manteve-se fiel a si mesmo ao longo de sua trajetória literária.

Formuladora

Secretário do Desenvolvimento Econômico, César Ribeiro volta suas atenções para a implantação de uma Formuladora de Combustíveis da Mercuria, terceira maior trading do Planeta, na retroárea do Porto do Pecém. Com investimentos da ordem de R$ 200 milhões, o projeto só aguarda a definição da área.