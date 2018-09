Pompeu Vasconcelos

00:00 · 14.09.2018

Elegância, requinte e sofisticação, marcas registradas dos ambientes projetados por Roberto Pamplona, um a um ou todos juntos, estão presentes em cada detalhe da decoração do "Vestíbulo com Escada", espaço assinado pelo requisitado arquiteto na edição 2018 da CasaCor Ceará, onde os móveis dialogam harmonicamente com a madeira e os tapetes, além das obras de arte

Céu de Brigadeiro

O vento anda soprando a favor de Arialdo Pinho. O secretário de Turismo do Ceará- no flash com Diana Rocha - comemora os resultados da participação do Estado na IBTD Américas, no México e no Hiper Feirão de Viagens Flytour, em Santos

Beleza, charme & emoção



GLAM: Time de mulheres lindas brilha no casório da Miss Brasil 2014

O clima de romantismo e alegria contagiou a todos que marcaram presença no casamento de Melissa Gurgel e Magno Castelo Branco. Enquanto a Banda Acaiaca embalava os convidados, Morgana Carlos, Mariana Vasconcelos e Lilian di Carly faziam bonito na pista e fora dela

Bodas Ary-Braga

Enquanto o cantor Paulo José Benevides recepcionava os convidados do casório de Carolina Ary e Caio Cesar Braga com sua linda voz, Cristiana e Lucinho Carneiro colocavam o papo em dia com os amigos

Curto-Circuito

Enquanto a Banda The Dillas agitava a festa de 40 anos de Bruno Queiroz, o quarteto formado por Liana Ximenes, Roberta Vasques, Roberta Quaranta e Ana Karine Monteiro, entre uma tacinha de champagne e outra, falava sobre as eleições na OAB-CE, que terá uma representante feminina na disputa

Iguatemi Sessions

Isabella Barros Leal deu um rasante no Shopping Iguatemi para prestigiar o coquetel que marcou a inauguração da nova loja do estilista Iury Costa

Newfaces

Point de badalação, o Bistrô Garrafeira tem atraído os bacanas que curtem música eletrônica, como Felipe Arruda e Suyane Pereira

She's Handmade



IN Fashion: A produção de Larissa Müller arranca elogios das fashionistas de plantão

A fashion designer Larissa Müller atraiu todos os olhares a bordo de tomara que caia lavanda - à côté de Sérgio Castro - no banco de padrinhos do casamento de Carolina Ary e Caio Cesar Braga