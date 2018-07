Pompeu Vasconcelos

00:00 · 11.07.2018



Após anúncio de investimentos da ordem de R$ 1,6 bilhão, nos próximos 15 anos, para a construção de um megaempreendimento que contará com cinco resorts e dois parques aquáticos, Ednilton Soárez e Murilo Pascoal- no flash com o governador Camilo Santana e o secretário Arialdo Pinho - inauguram o "Vainkará" no no sábado, 14. A nova atração do Beach Park é o maior equipamento da América Latina e o segundo do mundo

Praia de Iracema

Novo distrito criativo começa a materializar-se na Capital

Novas oportunidades

Durante encontro no Palácio da Abolição por ocasião do anúncio do centro de distribuição de peças e dos novos voos da Latam no Ceará, Darlan Leite parabenizou o prefeito Roberto Cláudio e o secretário Erick Vasconcelos pelos avanços na revitalização da Praia de Iracema. " A exemplo de outros países, um distrito criativo aumentará o interesse e a retenção dos turistas na Capital", destaca o vice-presidente da ABIH-CE

Conexões

Vernissage na praia de Iracema



Ivana Bezerra abriu as portas do Hotel Sonata e recebeu, ao lado de Alexandre Rangel, convidados especiais na noite de abertura da exposição Conexões. A mostra, com obras da pintora polaca Mariola Landowska, fica aberta à visitação no Espaço Cultural Ana Amélia

Alvará on-line



Águeda Muniz conversava com Freitas Cordeiro sobre o processo de renovação de alvará em Fortaleza. A titular da Seuma alerta que os microempreendedores individuais são isentos da cobrança e destaca que 85% dos estabelecimentos vão pagar um valor médio de R$ 390,00 por ano, sendo o teto máximo anual de R$ 5.000,00

Fortal

Após a Copa da Rússia, os festeiros voltam suas antenas para a micareta cearense

Curto-circuito



Festeiros de carteirinha, Rodrigo Dantas e Gabriela Magalhães fazem parte de uma turma que tem lugar cativo no Camarote Mucuripe, no Bloco Sirigüella e na concorrida feijoada que incendeia o Bosque do Marina Park Hotel no sábado do Fortal

Colosso

Nova fase



Recém-chegados da lua de mel na Europa, Vitor e Daniela Frota reapareceram felizes da vida, na companhia de Rita Pontes e Vanessa Melo, na Arena Colosso. Apuramos que o presidente das incorporadoras Simpex e Dasart comemora o resultado das vendas do Jonas Cardoso Residence. O empreendimento está com 65% das unidades comercializadas e com 70% do cronograma da obra já executado. Cheers!

Internet & telecom



Diretor da NET, Marco Faria sabe que a chegada do Grupo Algar vai acirrar a concorrência no segmento corporativo, especialmente na área de internet de alta velocidade e telecom

Cocktail-party



Um time de lulus antenadas no mundo fashion tem encontro marcado com Carla Diógenes, amanhã, no coquetel de inauguração de loja

Rumos do País

Fundador da Bozano Investimentos e coordenador do plano econômico do presidenciável Jair Bolsonaro(PSL), o economista Paulo Guedes será a figura central do almoço-debate que o grupo de líderes empresarias Lide-CE promove dia 18 de julho, no Gran Marquise Hotel.

Pacotes turísticos

O Ceará está entre os destinos mais comercializados pela CVC Corp no segundo trimestre. A companhia realizou vendas da ordem de R$3,09 bilhões no período, representando um crescimento de 5,7% ante igual período do ano passado. No semestre a expansão foi de 9,1%.

Construção

O Sinduscon divulgou a relação das nove empresas que vão concorrer ao Prêmio Construtora do Ano 2018. São elas: Dias de Sousa, BSPar, C. Rolim, A&B, Ferraz, Porto Freire, Correta, CR Duarte e Muza. A cerimônia de entrega do prêmio acontecerá em 30 de novembro.