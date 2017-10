Pompeu Vasconcelos

00:00 · 11.10.2017

Casório, jantar e balada: Verdadeiras locomotivas sociais, Paula Calvino e Dino Gonçalves pilotaram jantar em torno de Thiago Holanda, Amanda Távora, Leonardo Vidal e Dito Machado, no Restaurante Pap'Açôrda antes de aterrissarem na festa de encerramento do Lisboa Fashion Week, último domingo, no Mercado da Ribeira, em Portugal

Reconstrução

Buscando um entendimento entre as forças que compõem a Federação das Indústrias do Ceará, o presidente Beto Studart destacou a importância da decisão de voltar atrás na ideia de abreviar seu mandato, reconhecendo o acordo com seu vice-presidente, Alexandre Pereira. Viva!

Agenda In

Prefeito Roberto Cláudio faz uma pausa em sua agenda de visita às obras e inaugurações para participar de almoço-debate com líderes empresariais, dia 20 de outubro, no Gran Marquise Hotel, onde falará sobre "O futuro da cidade e a gestão da Prefeitura de Fortaleza". Lide Ceará convida!

Stopover



Novos voos aquecem a economia



O governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio aproveitaram o lançamento oficial do Hub Air France - KLM, em parceria com a Gol, na residência consular da França, em São Paulo, para conversar com o diretor geral para América do Sul da Air France-KLM, Jean-Marc Pouchol, o vice-presidente executivo Comercial de Vendas e de Alianças da Air France-KLM, Patrick Alexandre e o presidente da Gol, Paulo Kakinoff. Um "stopover" por até 72h, sem custo extra, pode aquecer ainda mais nosso Turismo. Fica a dica!

Vernissage em Berlim



José Guedes - no flash com Rodrigo Frota - abre amanhã, na Zeidler Art Gallery, em Berlim, a exposição individual Sich Kreuzende Linen. Com 24 obras, a mostra Entrelinhas também marca o start da parceria do artista plástico com a galeria que passa a representá-lo na Alemanha

Casa Cor 2017

Claryanne Rebouças assina Loft com garagem Renault



Trend alert!

Participando pela quinta vez da Casa Cor Ceará, a arquiteta Claryanne Aguiar esbanjou requinte e criatividade ao criar o Loft com Garagem Renault. "Criei um lugar onde se pode passar um tempo com tranquilidade ou até mesmo hospedar alguém", entrega ela, acrescentando que o espaço é uma espécie de refúgio da casa

Acelerador de negócios



Antes de tornar-se sócio de Marcos Dias Branco nas concessionárias Audi de Fortaleza e de São Luís, onde acumula as funções de diretor Institucional e Comercial, George Lima ouviu do presidente da Audi Brasil, Johannes Roscheck e do diretor Comercial, Sétimo Spini, os planos da marca para o futuro, entre eles investimentos para se tornar a grande fabricante de carros elétricos até 2025

Carnabral 2017



Nova temporada de folia promete fazer Sobral entrar em ebulição neste feriadão. A animação tem start, hoje, com Xand Avião, que promete incendiar o corredor da folia e o camarote Vem Também, pilotado por Valdir e Samara Fernandes - no flash com Wesley Safadão, Juliana e Rodrigo Roma. Entre as atrações da 21ª edição da micareta sobralense, que vai até domingo, 14, Bell Marques, Léo Santan e Gabriel Diniz

Rumo ao altar

Alexandre e Ivana estão contando os dias para o casório

Ancoradouro



De lua de mel com os astros, Alexandre Rangel e Ivana Bezerra estão a todo o vapor com os preparativos de seu casamento. A dupla vem cuidando de tudo, pessoalmente, para o "wedding day"