Pompeu Vasconcelos

00:00 · 22.12.2017

Celebration

Dias após a festa que marcou os 25 anos de Fernanda Levy, Omar Macêdo afivelou as malas e seguiu com a amada para Fernando de Noronha. Príncipe moderno à moda antiga, o herdeiro de Amarílio e Patrícia Macêdo noivou com a bela atriz, modelo e arquiteta tendo o Morro Dois Irmãos como testemunha

Carnaval de Aracati

Enquanto todos se voltam para o Réveillon, o prefeito Bismarck Maia, rápido no gatilho, anuncia as atrações e promete resgatar o brilho do Carnaval de Aracati. " Prometo fazer o maior Carnaval dos últimos 12 anos em nossa cidade", destaca Bismarck Maia, que destaca a importante parceria e o apoio do governador Camilo Santana. Com eles no flash, as primeiras-damas de Aracati e do Ceará, Gláucia Maia e Onélia Santana

Takeoff. Cearenses passam a virada do ano no eixo Miami-Orlando

HNY MIA 2018

Em excelente fase, Gisela Vieira afivela as malas e decola a bordo do Global 6000 da família rumo aos Estados Unidos. Ela e o marido, Herbert Vieira, com as herdeiras Giulia e Giovanna, passam a virada do ano no Coco Bambu Miami, na companhia de Consuelo Dias Branco

Rouge 1.0

Expandindo os tentáculos

Com lindo e funcional projeto da arquiteta Susana Fiúza, Bruna Waleska e Melina Dias inauguraram mais uma loja Rouge, dessa vez no Reserva Open Mall, na zona sul da Cidade. A dupla aproveitou a ocasião para festejar os 10 anos da grife e mimar suas clientes com presentinhos da Coucher. Cheers!

Contagem regressiva para 2018

Festeiros de carteirinha, Raquel e Victor Sérgio Ferreira miram suas antenas na maratona de festas que tomam conta de Fortaleza até a virada do ano. E por falar nelas, vai rolar Natal, no Colosso; Só Track Boa e pré-Réveillon das Flores, no Terminal Marítimo; Macnish Vibes, no Coliseu, além das festas de Réveillon

Good vibes only

César Fiúza e Lurdinha Brasil se divertiram embalados ao som da Banda Transnacionais na confraternização de Natal da Galpão D. A turma da decoração compareceu em peso à loja de Liliane Meira e Alexandre Pereira. O buffet levou a assinatura de Marana Figlioulo

Reconhecimento & posse

Lojista do Ano, Gerardo Bastos Filho foi agraciado com o Troféu Iracema na noite em que o empresário Assis Cavalcante, dono das Óticas Visão, assumiu oficialmente o comando da CDL Fortaleza para o triênio 2018-2010, sucedendo Severino Ramalho Neto