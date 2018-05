Pompeu Vasconcelos

00:00 · 02.05.2018



Recém-chegado de uma temporada de cultura e lazer em Nova York, Silvio Frota abre as portas do Museu da Fotografia, amanhã, para receber os convidados do coquetel de lançamento do DFB 2018 Festival. E por falar no colecionador, Silvio - no flash com o arquiteto Diego Studart e Neuma Figueiredo - será o grande homenageado da edição que marcará os 20 anos da Casa Cor Ceará

Triatleta

Erick Vasconcelos divide a homenagem com os atletas cearenses

Medalha Ayrton Senna



Defensor dos direitos dos ciclistas e um dos principais responsáveis pela captação das provas de Ironman para Fortaleza, o triatleta Erick Vasconcelos será agraciado, amanhã, com a Medalha Ayrton Senna. A proposição da homenagem é de autoria do vereador Renan Colares

Estrelas do Dia das Mães



Antenadas no ambiente colaborativo, Liliana e Cláudia Diniz cercaram-se de Tayra Romcy em mais um lançamento do Projeto Cosmic2gether, onde Liliana convida donas de grifes "IN" da Cidade para desenvolverem coleções cápsula a serem comercializadas no cobiçado showroom de sua loja

Carmais

Braço automobilístico dos Ventura, o Grupo Carmais não para de crescer

Inauguração da Ford Jangada



Diretor de Marketing, Vendas e Serviços da Ford, Antônio Baltar Jr. Fez a entrega da placa de Revendedor Oficial Ford, a Adriano Pinto, Edson Ventura, Júlio Ventura e Francisco Ventura na inauguração das novas e modernas instalações da Ford Jangada, no número 1.450 da Avenida Barão de Studart. Com ambientação de Dito Machado, a concorrida cocktail-party reuniu nomes de peso da política e do mundo dos negócios

Diretoria em festa



Presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante vem injetando seu estilo próprio e colecionando elogios dos associados da CDL Fortaleza, que ganham ainda mais visibilidade em sua gestão à frente da entidade. Buscando criar um ambiente cada vez mais aglutinador, Assis cercou-se de Boris, Fátima Duarte e Valman Miranda na sessão "Happy Birthday" que pilotou em torno dos aniversariantes do mês

GP Verdes Mares

Profissionais da Publicidade



Diretor de Marketing da Dasart e Simpex Incorporações, Albanir Américo foi agraciado com o prêmio Profissional de Marketing 2017 na 11ª edição do GP Verdes Mares, recebendo a honraria das mãos de Adamir Macêdo, gerente de Marketing do Sistema Verdes Mares,

Hub Air-France

O governador Camilo Santana retorna amanhã de Paris a bordo do voo inaugural do hub Air-France - KLM- Gol trazendo na bagagem muita esperança para a indústria sem chaminé. O setor precisa estar preparado para captar turistas de todas as partes do planeta que passarão por aqui.

Missão à China

Secretário chefe do Gabinete do Governador, Élcio Batista seguiu em missão à China representando o governador Camilo Santana, onde assinará três memorandos de entendimentos (MOU) visando a instalação de uma refinaria no Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP S.A.

Emirados

Antes de seguir para Paris, de onde regressa amanhã no voo inaugural do hub Air-France- KLM-Gol para Fortaleza, o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, César Ribeiro, cumpriu agenda de negociações nos Emirados Árabes, visando estreitar os laços com o Estado.

Emirados II

Em Abu Dhabi, César Ribeiro sinalizou ao embaixador do Brasil nos Emirados, Fernando Lemos Igreja, com a realização de um Brazilian Day- Ceará naquela importante cidade a partir de 2019. Em Dubai, o titular da SDE participou de Fórum Mundial das Zonas de Livre Comércio.