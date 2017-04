Pompeu Vasconcelos

00:00 · 18.01.2017

BS Tower

Presidente do Grupo BS Par, Beto Studart - no flash com Renata Santos e Ricardo Ary - intensifica o ritmo de suas obras e planeja mais lançamentos para 2017. A liquidez e solidez de suas empresas, aliadas ao empreendedorismo e a credibilidade de seu controlador, impulsionam o crescimento de seus negócios

Alta estação

NOVAS ATRAÇÕES

Diretor geral do Beach Park, Murilo Pascoal - no flash com Violeta - credita à inauguração do Vaikuntudo e da Vila Azul do Mar o recorde de 1 milhão de turistas recebidos pelo parque aquático em 2016

Jeri

Senador Aécio Neves entrou o Ano com o pé direito, ao lado da esposa

JERICOACOARA ROCKS

Enquanto o presidente do PSDB Nacional, senador Aécio Neves, estreou 2017 ao lado da esposa, Letícia Weber e de Guilherme Amora, no Rancho do Peixe, em Jericoacoara, o senador cearense Tasso Jereissati, um dos expoentes do partido, optou por passar a virada do Ano rodeado da família, no Retiro Grande

BACK FROM ORLANDO

Depois de uma temporada com a família em sua town house, em Orlando, Ticiana e Duda Brígido regressam a Fortaleza. E por falar no diretor da EBM- Quintto, ele volta cheio de boas ideias para 2017

Pole-position

COM ALMA & COM ALMA

Buscando sempre adequar o pensar ao fluxo da vida, a professora Raquel Machado procura sempre ser útil, usando seu talento, coragem e criatividade para inspirar e dar roupa nova ao Direito

Olhar diverso

Liberdade e política galvanizam as atenções da professora de Direito

QUEM PLANTA, COLHE

Rodrigo Carvalho e Luiz Teixeira- no flash com Brícia Teixeira - têm motivos de sobra para comemorar. É que a Newsedan foi a campeã de vendas entre as marcas premium no Ceará, em 2016. Como se não bastasse a concessionária Mercedes-Benz, do Grupo Newland, conquistar o lugar mais alto do pódio no mercado local, a marca que alia tradição e modernidade também conquistou o primeiro lugar em âmbito nacional, comercializando 13.155 unidades e deixando para trás BMW, Audi e Land Rover

LOJA CONCEITO

Gerardinho Bastos - no flash com Caio Rocha - começa a colher os frutos da implantação da exclusiva loja Conceito Pirelli, no RioMar Shopping

CLIMA PRAIEIRO

Depois de curtir as fervidas festas do Projeto Je Suis Jeri 2017, Érica Frota desfilou todo seu charme e simpatia na La Mar. O fervo agitou o Iate