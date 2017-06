Pompeu Vasconcelos

00:00 · 09.06.2017

91 anos

Herdeiras de Consuelo e do inesquecível Ivens Dias Branco, Graça da Escóssia e Regina Ximenes levaram o abraço fraterno da família aos coronéis Adauto e Humberto Bezerra, na noite de puro brilho em que os gêmeos festejavam, "comme il faut" , seus 91 anos. Enquanto Paulo José e banda animavam a linda festa, Norma e Humberto Bezerra falavam a elas da saudade e da importância do grande industrial

Ecos da festa dos coronéis

O designer de ambientes Dito Machado- no flash com Amanda Távora- assinará a decoração do festão que Marcos Dias Branco fará para apresentar toda a linha esportiva de sua revenda Audi

Política no cardápio

Preocupados com os rumos do País, Chiquinho Feitosa e o ex-governador Lúcio Alcântara engataram um demorado bate-papo na festa que marcou os 91 anos dos gêmeos AB & HB

Tradição & elegância

10 Mais: Maria Clara tem lugar cativo em nossa lista das mais elegantes

A presença de Maria Clara Boris injetou frescor e elegância, dando um brilho extra à sessão tim-tim dos irmãos Bezerra. Ela formava com o namorado, Tito Bezerra, um dos casais mais bonitos da linda festa de 91 anos de Adauto e Humberto Bezerra

Party time

Fortaleza - Jeri - SP - Mykonos

Após os 91 anos de Adauto e Humberto Bezerra, Binho e Luciana Bezerra deram start aos festejos do aniversário dele. No script, temporada de pura badalação no eixo Jeri - Mykonos, com direito a pit-stop em São Paulo antes de seguirem para o verão europeu

Encontro marcado

Demos de cara com Ricardo e Manoela Bacelar no duplo brinde dos gêmeos Adauto e Humberto Bezerra. Apuramos que após o sucesso no Ceará, a autora do livro "Tombamento - afetos construídos" pilotará sessão de autógrafos da obra, dia 26 de junho, às 19h, no Conselho Federal da OAB, localizado no SAUS, Q-5, bloco M, lote 1, em Brasília

Charme & elegância

Dias após os festejos do aniversário dele em Mulungu, Guida e Oto de Sá Cavalcante aterrissaram na prestigiada festa de 91 anos dos gêmeos Adauto e Humberto Bezerra, no La Maison

Em alta

Paulo José e Banda se revezaram no palco e no comando da animação do festão de 91 anos dos coronéis AB & HB, com a cantora Ângela Maria. Ele é uma das atrações do Réveillon Marina Park Hotel 25 Anos

Amigos de verdade

Regina e Luís Marques encabeçavam a lista de convidados de Silvana Bezerra, que cuidou de tudo, nos mínimos detalhes, para garantir o brilho da festa de Adauto e Humberto

New generation

Brilho puro: Natália Ponte usou um vestido lindo na festa

Casada com Rodrigo Ponte, Natália Ponte atraiu todos os holofotes na sessão happy birthday dos coronéis com um lindo vestido da Gig Couture by Maison Lisieux arrematado por um conjunto de anel, brincos e bracelete em platina, ouro branco e brilhantes. Très chic