Pompeu Vasconcelos

00:00 · 14.06.2017

Um mar de aventuras

Herbert e Gisela Vieira abriram as portas da Mansão Dias Branco, na Av. Antônio Sales, para festejar os 5 aninhos da herdeira Giovanna. Inspirada no filme Moana, a deslumbrante decoração projetada por Paula Athayde chamava a atenção e arrancou elogios de todos que circularam por lá. A noite evoluiu leve e animada até altas horas. Com eles no flash, Giulia Vieira e a interprete da personagem de Walt Disney.

Highlights

Priscilla Silva circulou feliz da vida na companhia de Bruna Magalhães, Lina Frank e Raquel Xavier, atraindo todos os holofotes no casório de Mariana Pinto e Lucas Ximenes. E por falar na herdeira de Maira e Aderaldo Silva, a trendsetter armou um auê em seu apê para reunir os amigos solteiros na noite do Dia dos Namorados

Casório no Guajiru

Pé na Areia: O clima praieiro e o charme deram o tom do casório

Herdeiros de Alexandra e Fred Pinto e de Ana Cristina e Edgar Ximenes, Mariana Pinto e Lucas Ximenes trocaram alianças ao cair da tarde, no Zorah Beach

Party time

Superbem, Aline Pinho aproveitou a festa de 5 aninhos de Júlia Mendes para pôr o papo em dia com Larissa Mendes, mamãe da aniversariante

Fervo em Guajiru

Ana Carolina Goyanna e João Vitor Vasconcelos esbanjavam charme e alegria no casório de Mariana Pinto e Lucas Ximenes

Marca registrada

Brilho: Vanessa Queirós marcou presença no evento

Antes de tomar a rota de Campos do Jordão, onde passou o Dia dos Namorados com o marido, Mário Queirós, Vanessa - née Almada- foi conhecer a novidade da marca de Maria Lúcia e Lenita Negrão

Chic marriage

Bodas Ximenes-Pinto

Enquanto o mar lambia as areias e a lua cheia iluminava a Praia de Guajiru, Gentil e Lia Linhares, ao lado de Lara Linhares e do namorado, Renan Azevedo, elogiavam a decoração, o buffet, a organização, o local e as atrações do chic e despojado casamento de Lucas Ximenes e Mariana Pinto