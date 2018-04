Pompeu Vasconcelos

00:00 · 26.04.2018

Prestígio Puro

Em prestigiada solenidade, o presidente da CMFor, Salmito Filho recebeu, junto com o prefeito Roberto Cláudio, o ministro do STF Luís Eduardo Barroso, que falou sobre os ganhos do Brasil nos 30 anos de vigência da Constituição Federal. Na sequência, Barroso pilotou sessão de autógrafos de seus livros "A judicialização da vida - O papel do STF" e "Um outro País", no plenário Fausto Arruda, da Câmara Municipal de Fortaleza

Miss Ceará 2018

Amanda Oliveira roubou a cena e deixou os marmanjos de queixo caído na noite em que Teresa Santos foi eleita a mais bela cearense, conquistando cetro, faixa e a coroa de Alexia Duarte

Fervo na BMW

Deejay Pedro Garcia preparou um set classudo, criado especialmente para o coquetel de lançamento do novo BMW X2, que vai rolar hoje à noite no showroom da Welle Motors. Cheers!

Musa

Shine Bright Like a Diamond

Atualmente morando em Hamburgo, na Alemanha, a top Ingrid Tolentino veio noivar no Ceará, mais precisamente no Cumbuco, dias antes de participar do "shooting" do novo catálogo da conceituada grife de Nicole Vasconcelos, que promete dar muito o que falar

Ford Jangada

Pé na Tábua

Presidente do Grupo Carmais, Edson Ventura, ao lado do herdeiro Júlio Ventura Neto, recebe poderosos de todas as áreas, hoje, a partir das 19h, no coquetel de inauguração de sua nova revenda Ford Jangada, no número 1.450 da Av. Barão de Studart. Com 4.000m² de área, a concessionária segue o novo padrão mundial da montadora americana. A presença de Steven Armstrong, presidente da Ford do Brasil, dará um brilho extra ao evento. Leva a assinatura de Dito Machado a ambientação da cocktail-party

C. Rolim

Resposabilidade Social

Diretora da C. Rolim Engenharia, Ticiana Rolim Queiroz comemora a conquista do Prêmio Imóveis, na categoria Responsabilidade Social. Mais uma conquista desses 40 anos da empresa fundada por seu pai

Moulin Rouge

Em total sintonia, Cláudia Quental e Ernesto Saboya comandavam uma das mesas mais cobiçadas de " Uma Noite em Paris", tema do jantar harmonizado com vinhos franceses pilotado por Silvana Guimarães, no D'Abelle Bistrô

CS Eventos

Presidente da Câmara Setorial de Eventos - CS Eventos, Enid Câmara destacou a importância do Conotel 2018 e as oportunidades de negócios que surgem em torno do Complexo Indústrial e Portuário do Pécem, durante encontro com representantes da entidade, ontem, na Adece.

Três Corações

Com sede no Eusébio, o Grupo 3 Corações, uma joint-venture entre a São Miguel Holding e a israelense Strauss, detentora das marcas 3 Corações, Santa Clara e Kimimo, registrou uma expansão de 19,1% em sua receita líquida em 2017, atingindo a cifra de R$ 3, 71 bilhões.

Toyota Yaris

Aberta a contagem regressiva para a chegada do Toyota Yaris, no Brasil. O modelo, um intermediário entre o Corolla e o Etios, será fabricado no País e seu lançamento está previsto para o início de junho. Para a produção em Sorocaba (SP), foram investidos R$ 1 bilhão.

Ceará 2050

A CDL de Fortaleza, a FCDL e o Governo do Ceará, em parceria com a UFC, realizaram debate, ontem, em torno do Projeto Ceará 2050. Os representantes do varejo apresentaram demandas do setor e do Centro de Fortaleza dentro de uma perspectiva de curto, médio e longo prazos.

Simbolismo

Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Salmito Filho convida para a sessão solene de entrega da Medalha Boticário Ferreira à Carolina Cunha Bezerra, primeira-dama de Fortaleza, amanhã, às 19h no Plenário Fausto Arruda da CMFor. O dress code? Passeio Completo.