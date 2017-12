Lígia Nottingham

00:00 · 14.12.2017

Neste fim de semana, acontece a edição de Natal do Babado Coletivo, a feira que une marcas autorais, pequenos produtores e muitos produtos desejo. Aproveite a nossa seleção para dar um presente com muito mais valor e significado

@usemadalena

A bolsa de palha é o acessório mais desejado desse verão. Ela vai muito além do look da praia e aparece em designs inovadores. A Madalena é uma marca especializada nesse produto. Bolsa R$109,90.

@littleprincessoficial

Neste Babado de Luz algumas marcas de moda infantil estarão presentes, como a Little Princess, que aposta em design e estamparia exclusiva para criar peças completamente fofas. Conjunto R$129 e laço R$15 Foto: Ana Mello

@lugardipapel

É hora de colocar a vida em dia, mas sempre com muito estilo. Que tal presentear alguém ou se presentear com os planners da Lugar di Papel? Quem aí não está sonhando com um desses? A partir de R$ 210,99.

@boneceramics

Com produção em Aquiraz, a empresa de design em porcelana e cerâmica cria materiais irresistíveis para deixar a casa e as mulheres mais bonitas. Tudo com inspiração cearense.

Brinco R$120 Foto: Tainah Picanço

@oficialwood

Trazendo a camisaria para o estilo casual, a Wood aposta em estampas diferenciadas e divertidas com design moderno e botões especiais. Camisa Feminina R$99, masculina R$119

@capclubstore

Aproveitando a tendência cada vez mais forte do gênero esportivo, a marca de "headwear" promete imprimir, por meio dos seus bonés, atitude ousada aos que curtem um estilo livre e descontraído. Boné R$ 89.

@giselafranckstore

A estilista lança mais uma coleção autoral, "Menina Solar", com exclusividade no Babado Coletivo. Peças minimalistas em linho puro e detalhes em couro são verdadeiros objetos de desejo. Short R$430 e top R$299 Fotos: Bruno Amarante

@catarinamina

Moda ética é o sobrenome da marca de bolsas e acessórios que valorizou a mão de obra cearense e levou design ao produto artesanal. Ela acaba de lançar colares amuletos que estarão à venda por R$19,90 Foto: Jamille Queiroz

@ohgoshstore

A loja de cases, gadgets e decoração, inspiradas na arte, cinema, música, geek e livros, estará com preços especiais durante o evento. Já estou de olho nessa case de mármore para iPhone por R$ 40

@mariavaiafesta

A marca de acessórios femininos é um dos destaques da feira com colares e brincos arrojados e cheios de personalidade. Os produtos são produzidos manualmente com materiais naturais. Colar R$ 59.

Mais informações

Babado de luz

Dias 15, 16 e 17, das 18hs às 22h, na Praça Luiza Távora. Gratuito.