Lígia Nottingham

00:00 · 12.10.2017

Princesa Anna ganha tranças modernas e All Star azul

Para comemorar o Dia da Criança com muito estilo, a coluna de hoje traz editorial infantil com as princesas mais fofas dos últimos tempos

Quem acompanha essa coluna de perto, já sabe que a Disney é uma tendência comprovada para esse verão. Já fizemos duas matérias mostrando que o Mickey e sua turma são destaque em diversas coleções, como as da Arezzo, Água de Coco e C&A.

A verdade é que a companhia americana de desenhos animados não dá ponto sem nó. Desde a década de 1930, todas as suas criações inspiram crianças por todo o mundo. Tudo começou com a Rainha da Primavera, um curta-metragem que seria uma espécie de test-drive para desenvolver o principal projeto dos estúdios Disney: a Branca de Neve e os Sete Anões.

De lá pra cá, muitas outras princesas surgiram conquistando o coração, principalmente, das meninas. Não é à toa que a coluna de hoje traz um editorial inspirado em Branca de Neve, Rapunzel (personagem do filme Enrolados), Alice no País das Maravilhas e a princesa Anna, da animação Frozen.

Essas miniprincesas modernas prometem arrebatar os nossos corações.

Modelos: Agência de Modelos Infantil Max Fama Stylist: Ana Paula Fernandes Fotógrafo: Ali Al Hajjar Maquiagem: Isabelle Freitas Cabelo: Salão Preta Brasileira Edição: Felipe Monteiro Direção Geral: Paulo Henrique Albuquerque Cenografia: Fetes Locadora Modelos vestem: Titina Ateliê, Multi Fantasias, Converse, Ângela Calçados e Não São Só Meias. .

Instamei!

Ainda em clima de Dia da Criança, nesta edição do Instamei! trago duas dicas maravilhosas de presentes originais e sustentáveis, feitos à mão. E o melhor, de marcas genuinamente cearenses

@ catarinamina



Em parceria com a @lolofofuras, a Catarina Mina está vendendo em seu site um coelhinho em crochê que vem com uma minibolsa Catarina Mina a tiracolo. O produto faz parte do projeto "Desplastifique", que propõe presentear as crianças com produtos hand made. Eu amei!

@ luciana_audrey



Os sapatinhos em crochê para bebês, produzidos pela Luciana Audrey, são meus atuais objetos de desejo! Como resistir ao All Star cano longo e ao modelo da Gucci? Dá uma olhada no Instagram dela e me diz se não é para ficar louca. A Vic (minha baby) já garantiu o dela!