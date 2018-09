00:00 · 20.09.2018

Bolsas produzidas com trabalho manual são acessórios chic da vez. Elas foram as estrelas no coquetel de lançamento da CASACOR Ceará 2018 revelando que o artesanato virou objeto de desejo e estilo

Na última terça-feira, 11 de setembro de 2018, a CasaCor abriu suas portas para convidados especiais, em um coquetel exclusivo. O evento que uniu arquitetos, designers, jornalistas e amantes da arquitetura e do design local, virou um verdadeiro desfile de moda aos olhos de quem adora estudar o estilo das convidadas.

Entre tantos looks interessantes, nos deparamos com a dominação dos acessórios de produção manual, com destaque para as bolsas. Elas foram as estrelas da noite.

Bolsas Artesanais brilham em estilo coquetel

Fotos: Kleber A. Gonçalves

Olga Maria. Bolsa: Didi Caracas

Pamela Arruda leva bolsa Bottega Veneta

Bianca Misino leva bolsa Catarina Mina

Ticiana Sanford leva bolsa Catarina Mina

Marília Mendes leva bolsa de artesã local

Diana Caracas. Bolsa: Didi Caracas

Lígia Nottingham leva bolsa Estúdio Matulão