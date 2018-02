Lígia Nottingham

00:00 · 22.02.2018

Burberry. Em sua última apresentação para a marca na qual foi chefe de criação por 17 anos, Christopher Bailey se despede da Burberry com desfile que homenageia a comunidade LGBTQ+. O arco-íris (símbolo do movimento) foi utilizado tanto no cenário como nas peças de roupas, de forma bem clara. Quem esteve por lá, disse que foi emocionante. ( Fotos: AFPForum )

Fútil, elitista, frívola... A moda tem esse carma de levar consigo certos adjetivos que a difamam e fazem com que muitas pessoas acreditem que não vale a pena levá-la a sério. Mas quem consegue enxergar esse movimento um pouco mais de perto, sabe que a moda é "a força mais culturalmente potente que todos gostam de ridicularizar". Queria que essa frase fosse minha, mas é do crítico de moda Guy Trebay, do The New York Times.

Vamos ser sinceros... Não é à toa. O discurso de moda em revistas, jornais e até em desfiles, por vezes são tão rasos que contribuem (e muito) para essa má fama. Mas a verdade é que, olhando o sistema da imitação e das novidades com um olhar um pouco mais crítico, é possível enxergar suas diversas importâncias, entre elas, de ser uma representação do nosso tempo. Portanto, foi com grande felicidade que acompanhei os desfiles da London Fashion Week, a cidade que usou as apresentações e desfiles para abraçar causas importantes para a atualidade e usou a moda como estandarte do poder de revolucionar por meio das roupas.

Confira imagens da London Fashion Week na galeria abaixo

Moda para Rainha ver

Rainha Elizabeth II e a editora da Vogue Anna Wintour assistem desfile na LFW (Foto: AFPForum)

O universo fashion vai ganhando cada vez mais espaço no jogo político. Neste ano, a Rainha Elizabeth II participou, pela primeira vez, de uma London Fashion Week. Ela assistiu ao desfile do designer Richard Quinn e o entregou em mãos o primeiro Queen Elizabeth II Award for British Design, no final da apresentação. O troféu foi criado como parte dos 90 anos da Rainha e será dado anualmente a um novo criador, escolhido em parceria pelo BFC e a Casa Real, reconhecendo a contribuição do designer à moda britânica.