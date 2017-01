Lígia Nottingham: Point Cult

00:00 · 12.01.2017

Editorial Direção Criativa: Lígia Nottingham Fotografia: Nah Jereissate Modelos: RC Model Agency Assist. Produção: Larissa Barbosa Na foto acima: Look Ateliê da Sil.

Com a chegada de lojas de moda e o sucesso da "Praia dos Crushs", a Praia de Iracema se torna, aos poucos, o novo ponto cult da cidade

Você já deve ter escutado, ou até mesmo ter ido se deliciar na "Praia dos Crushs". O nome, mais bacaninha, é o novo termo para o Aterrinho da Praia de Iracema, situado ali na Avenida Beira Mar, no limite com a Praia de Iracema. O que talvez você ainda não saiba, é que naquela área está nascendo um novo point de moda com novas e antigas marcas locais.

A famosa P.I., aos poucos se torna espaço cult, revitalizado pelos moradores e pequenos empresários fortalezenses. O local, que parece ter sido esquecido pelo poder público, é um dos lugares mais bonitos da cidade, tem um preço acessível para aluguel de imóveis e está ganhando cada vez mais adeptos. Um grupo de jovens conectados à cultura e a reutilização de espaços públicos têm tomado para si essa responsabilidade de reascender a área.

O clube noturno Mambembe e lojas de moda, como o Ateliê da Sil, geram a revitalização da Praia de Iracema, onde surgem novos empreendimentos em casinhas coloridas, com estilo antigo.

Veja mais em www.Ligian.Com.Br

Mais informações

Ethos - Rua dos Tabajaras, 513

Ateliê da Sil - Rua dos Tabajaras, 660

Roxie Vintage - Rua dos Tabajaras, 554

Forest Brand - Av. Beira Mar, 846

Rua dos Tabajaras

Seja bem vindo

Artesanato Fino

A loja Ethos é uma das mais antigas da região. A marca que vende roupas fabricadas em tecidos nobres e rendas mais nobres ainda, tem um material super qualificado e leva o valor do artesanato cearense entre suas tramas.

Estilo Cultural

O Ateliê da Sil, também é um já tradicional habitante da Rua dos Tabajaras. A loja da designer autoral Silvania de Deus, trabalha com peças únicas feitas à mão e tecidos também tingidos naturalmente. Sua assinatura está no uso de cores fortes e no trabalho de patchwork.

Novo de novo

Roupas seminovas, peças estilosas e um local charmoso fazem do Brechó Roxie Vintage um espaço gostoso para fazer compras. A loja é a mais nova integrante da Rua dos Tabajaras, fica no segundo andar de um prédio que em breve terá café, escritórios de coworking e aulas de música.

Casa de Sal

Em um espaço que surgiu para ser multicultural, a Casa de Sal abriga a Forest, uma nova marca de moda com design clean e estampas modernas que muito me lembra a carioca Osklen. O piso cheio de areia da praia e uma escada de madeira, dão o clima perfeito para um passeio fashion ao fim do dia, após um mergulho na "Praia dos Crushs".

Instamei!

Posts bacanas e perfis para seguir. Aqui só tem o melhor do que acontece no Instagram das marcas e personalidades que fazem o mundo mais lindo.

Fotos: Reprodução/Instagram

@crochetaria

O trabalho manual do crochê alinhado ao design criativo e moderno, torna os produtos da marca Crochetaria em verdadeiros objetos de desejo. O melhor da cultura e artesanato cearense ainda vai desfilar por muitas praias pelo mundo. A gente acredita, apoia e se sente muito feliz ao conhecer cada marca dessas de sucesso.

@zefilho

O designer e proprietário da marca Ahazando desabafou, esses dias, em suas redes, ao sofrer preconceito por conta de suas fotos vestido em roupas "femininas". A gente queria só deixar claro que nós amamos as produções do Zé e acreditamos na roupa como forma de expressão. Portanto, cada um deve usar o que o faz feliz. Ahaza, Zé!