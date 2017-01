Lígia Nottingham: Marcas de luz

00:00 · 05.01.2017

Vovó Quem Fez apostou nas amigas como modelos e ganhou um público que acredita na beleza da mulher natural ( Foto: Jamille Queiroz ) A Catarina Mina, marca de bolsas artesanais, ganhou prêmio nacional Brasil Design, na categoria Moda ( Foto campanha: Filipe Acácio )

Empresas cearenses nascem pequenas e crescem ao sabor dos ventos. Na Terra da Luz, pequenos produtores trilham estradas de sucesso, mesmo em momentos de crise

Quantas empresas surgem e morrem tão rápido que nem ouvimos falar delas? As estatísticas raramente são boas amigas de quem está pensando em começar um negócio, e se falarmos do ano que passou... Esquece! Mas, aqui na terrinha temos alguns bons motivos para comemorar.

Entre eles estão Catarina Mina, Vovó Quem Fez e T-shirt in Box. Essas marcas de moda cearenses não viram a crise de 2016 passar por suas portas. Todas cresceram durante o ano e viram seus nomes serem fincados no mercado nacional.

Investimento nas mídias sociais, trabalhos coletivos e conversas sinceras com público alvo levaram essas pequenas empresas a outro patamar. E o que elas pretendem para 2017? Nem o céu é limite!

Foco na Essência

A empresa de bolsas Catarina Mina existe desde 2010, mas foi a partir do projeto #umaconversasincera, lançado em 2015, que a grife reconstruiu laços com clientes e parceiros e deu visibilidade à marca.

Para Celina Hissa, proprietária, a crise deste ano fez as pessoas pensarem o consumo e escolherem suas compras com mais consciência, o que trouxe ainda mais clientes para o seu negócio que foca na produção sustentável. O resultado: esse ano a marca dobrou o faturamento.

Como principal estratégia, está aposta na essência. "Nosso marketing nasceu do novo modo de pensar a produção e o consumidor. Pensar o artesanato e o design de forma que valorize o produto manufaturado e o artesão. Essa visão trouxe o reconhecimento do consumidor, aumentando as vendas, e de um grupo de pessoas importantes, como o júri do prêmio Brasil Design, que ganhamos esse ano na categoria Moda", conta Celina Hissa.

Além de participar de concursos que dão visibilidade, a Catarina Mina se faz presente em feiras como o Babado Coletivo, que, de acordo com Celina, "é uma oportunidade comercial interessante e um lugar onde posso falar, como criadora, com o público".

Comunicação Digital

A T-shirt in Box, marca de camisetas, começou em uma pequena casa, com uma loja de fábrica e foco no atacado e vendas on-line. Em 2016, o crescimento foi substancial: uma loja de fábrica bem maior, uma loja na Dom Luís e a recém inaugurada loja no Shopping RioMar Kennedy.

"Quando abrimos nossa primeira loja vendíamos 200 peças por mês, hoje chegamos à marca de 7 mil peças no mesmo período", comenta Rhasnny Roque, proprietária da marca.

Nos últimos seis meses de 2016 em comparação com o mesmo período de 2015, as vendas da empresa cresceram mais de 80%.

"A fábrica hoje tem capacidade anual para produção de 60 mil peças, volume que esperávamos atingir só em 2018", revela Rhasnny. Para crescer num mercado em recessão, uma das estratégias foi a personalização dos produtos, como a linha Tee Be Creative, em que a marca cria de acordo com o desejo do cliente.

Além disso, a aposta no volume pequeno de cada modelo mantém a rotatividade de novidades. E a proposta mais relevante: manter um relacionamento próximo com os clientes.

Rhasnny até hoje responde pelo whatsapp da empresa. O primeiro contato com o cliente on-line ainda é com ela.

Para 2017, a empresa pretende estreitar laços com o público fiel e conquistar novos mercados.

Sucesso

A marca de lingerie Vovó Quem Fez nasceu online. Por conta disso o investimento em mídias sociais foi a primeira aposta importante da empresa.

Peças com design vintage casaram perfeitamente com a ideia de usar modelos "naturais", digamos assim, nas redes sociais. A marca convidou as amigas, com corpos dos mais diferentes tipos e mostrou que a lingerie deixa todas elas mais belas.

A linha "Vó, tô gata pra sair", lançada com a amiga Marissa Pimenta como modelo, aumentou a linha de produtos que viraram peças para sair. Essas ações fizeram tanto sucesso que a marca foi uma das citadas no BuzzFeed, um ranking com 11 marcas de lingeries mais lembradas na internet, que incluía várias grifes gringas. A Vovó também é adepta das feiras, sendo uma das marcas que mais vende no Babado Coletivo.

"As feiras são importantes na nossa história pois como nascemos online nosso contato off acontece nesses eventos", comenta Amanda Chrisóstomo, uma das proprietárias.

Esse ano a "Vovó" esteve a convite na feira Babilônia, no Rio de Janeiro. A cidade está entre as cinco que mais compram on-line. O sucesso foi absoluto.

Para 2017, a empresa visa participar de feiras pelo Sudeste, incluindo São Paulo e outras cidades.

Instamei!

Posts bacanas e perfis para seguir. Aqui só tem o melhor do que acontece no Instagram das marcas e personalidades que fazem o mundo mais lindo.

@joicymuniz

A blogger cearense Joicy Muniz está fazendo o maior sucesso com seu estilo vintage e fotos profissionais no Instagram. Ela, que hoje mora na Dinamarca, já tem mais de 148 mil seguidores. Fica a dica.

@tudoorna

As irmãs Alcantara dão dicas de moda, beleza e decoração com fotos lindas e toques de bom humor. Vale a pena acompanhar a palheta pastel das imagens estilosas. 193 mil seguidores acompanham as inspirações do trio.