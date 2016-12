Lígia Nottingham: Hora de brilhar

00:00 · 29.12.2016

Nova marca cearense da designer Nayana Estanislau, a Lushorama chega no clima festivo com muito brilho e glitter

Nada será mais 'trend' nesse Réveillon do que brilhar muito. Paetês e platinados vão fazer a festa desse fim de ano

Há quem não curta muito a festa de Natal. Mas, o Réveillon, alguém tem coragem de não amar? Como não se envolver nesse sentimento de renovação de valores, sonhos e desejos, de novas possibilidades, novas promessas... De comemorar um diário novinho, completamente em branco, pronto para novas aventuras?

Eu sou apaixonada pelo Réveillon, essa data que deixa a gente zerar tudo, que nos faz rever as conquistas, planejar novas viagens e definir novas metas. E depois de um 2016 de muita crise, parece que 2017 decidiu retrucar esse ano passado com muito glitter, paetê e tecidos platinados, como uma vingança glamourosa. O novo ano pede festa, brilho e um toque de extravagância, como se quisesse mesmo extravasar todo esse goro que ficou preso dentro da gente, engasgado nas histórias mal contadas do ano que está acabando.

E é para isso mesmo que serve a moda, para a gente se expressar em vontades e desejos, para comunicar e falar ao mundo que a gente quer muito mais! Hoje eu queria dizer para Cazuza que, se não nos convidaram para essa festa pobre, a gente vai mesmo de penetra. Ou vamos criar a nossa própria balada, com entrada exclusiva, aberta só para as pessoas que a gente ama. Libera o glitter que em 2017 já vamos entrar brilhando!

Editorial

Direção Criativa: Lígia Nottingham | Fotografia: Ícaro Farias | Beleza e modelo: Karla Alexandrina | Assist. Produção: Larissa Barbosa | Locação: 5 Elementos Cervejaria |

INSTAMEI!

Posts bacanas e perfis para seguir. Aqui só tem o melhor do que acontece no Instagram das marcas e personalidades que fazem o Ceará ser mais lindo

@adidasoutlook

Para começar o ano com inspiração! Para quem ama usar tênis, esse perfil tem looks e fotos maravilhosas com tênis Adidas, mas serve para você usar com qualquer marca.

@georgemofficial

Com a notícia da morte de George Michael, fui ver, curiosa, o Instagram do artista e adivinhem só... Por lá tem um editorial feito pela Vogue em parceria com ele. São pequenos vídeos, superestilosos. Vale a pena dar uma olhada!