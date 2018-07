Lígia Nottingham

00:00 · 12.07.2018

Bolsa Estúdio Matulão, vestido Animale, acessõrios Bayusha ( Foto: Caique Burgos Estudio Matulão )

Pegada vintage, clima de eterno verão e muita informação de moda são os conceitos que passam pelas tramas das bolsas de palha.

Elas são os acessórios mais desejado do momento e emprestam muito estilo ao look leve e fresco. O mais bacana é que elas não estão mais presas às produções praianas.

E as bolsas produzidas com palha e outros materiais naturais podem ir da beira do mar ao escritório com muita facilidade. Para acertar no look, aqui estão algumas dicas para usar sem medo e, ainda, quatro indicações de marcas cearenses expert nesse produto.

Confira outras opções de looks feitos com a palha