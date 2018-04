Lígia Nottingham

00:00 · 26.04.2018

Tendência de inverno ou de verão? Marcas se dividem entre as estações numa mesma semana de moda fazendo com que estilos, cores e modelagens passem a valer por mais tempo. Está acontecendo assim, na edição N45 da São Paulo Fashion Week

"Mudaram as estações, nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu, está tudo assim, tão diferente". Nem tão diferente, eu diria.

Me utilizo da música de Cássia Eller ("Por Enquanto") porque ela resume o que está acontecendo, neste exato momento, no mundo da moda. A novidade apareceu nas principais capitais internacionais (Nova York, Londres, Milão e Paris), e está agora, na São Paulo Fashion Week, edição N45, que começou no último sábado (21) e termina hoje.

Enquanto algumas marcas seguem o calendário tradicional que lança o verão durante o inverno (uma estação antes), outras apostaram no movimento "see now, buy now" (veja agora, compre agora) apresentando a coleção de inverno, que já está nas vitrines.

O resultado dessa mistura de estações numa mesma semana de moda se torna interessante para o consumidor final. As pequenas tendências, que geralmente se prendem à uma única temporada, aparecem repetidas tanto em coleções de verão como nas de inverno, se confundem e acabam ficando mais tempo em voga.

Apesar da rapidez das informações, cores, modelagens e padronagens já não são tão passageiras quanto antes. Oba! Melhor para nós.

Mostarda



O amarelo terroso é a cor da temporada! Aparece em diversas nuances, em tons mais claros,como o mostarda iluminado, passando pelo alaranjado, indo até o terracota (que já está saturado nas lojas,mas ainda deve aparecer muito nos treet style). Marcas como Água de Coco, Lilly Sarti,Modem,Osklen e Pat Bo, entre muitas outras, apostaram na cor.

Marrom



Acompanhando as nuances de tons terrosos, o marrom foi escolhido como o tom para fugir do óbvio e ficar no lugar do preto. Aparece com menor frequência, mas está lá, em coleções de verão e de inverno em marcas como Água de Coco, Lilly Sarti, Osklen, Amir Slama e Ponto Firme.

Xadrez

A padronagem do momento está nas linhas do xadrez. Os mais usados são: o Príncipe de Gales, com linhas delicadas e fundo cinza; e o tartan escocês, que tem sua versão clássica com fundo vermelho ou verde, mas aparece também em pink, no desfile de Reinaldo Lourenço.

Rosa

Do nude ao pink, o rosa aparece na Água de Coco (inverno) quase bege, na coleção de Samuel Cirnansck (inverno) em tom pastel, assim como no Amir Slama (verão), na Lilly Sarti (verão) vem em tons goiaba. Já no Reinaldo Lourenço (verão), o pink aparece no xadrez.

Babados

É para babar mesmo! Eles aparecem em vestidos, saias, conjuntinhos sociais e até (e muito) na moda praia. Sem medo de excessos, as ondas destacam vestidos e peças de alfaiataria com feminilidade e um pouco de exagero. Não é para quem quer passar despercebido.

Vermelho

No maior estilo "lady in red", o tom do vermelho desta edição do SPFW é bem aberto e iluminado, como um tomate. Aparece poderoso em looks longos e monocromáticos, em vestidos esvoaçantes e extremamente trabalhados. Vale a pena ver Reinaldo Lourenço, Samuel Cirnansck, Top 5 e Modem.