Lígia Nottingham

00:00 · 06.04.2017

A gente sabe que uma coisa vai virar tendência quando ela começa a surgir sutilmente, geralmente acompanhando os famosos formadores de opinião. Na moda, essas trends, muitas vezes, não aparecem nas passarelas, mas são destaque nas fotos de street style e em outros setores, como na decoração.

É o caso da volta triunfal da Disney. Algumas It Girls apostaram nas camisetas estampadas com o Mickey durante a última temporada de desfile, como foi o caso de Camila Coutinho. Outras bloggers apostaram nos patches com personagens variados da mesma companhia de desenhos. O ratinho mais famoso do mundo também voltou a ser tema em festinhas de aniversário e seus produtos aparecem cada dia em maior número nas lojas de departamento, como na Riachuelo. Falta pouco para virar mais uma febre fashion. Você vai ficar de fora?

Mas como usar personagens de desenho animado sem fazer um look infantil? O ideal é unir a sua peça Disney a elementos mais sofisticados. A T-shirt, por exemplo, pode coordenar com uma saia mais elegante; já a jaqueta ou calça jeans com patches, acompanha bem o scarpin, que é um sapato mais social; e lembre-se do poder dos acessórios: uma bolsa mais sofisticada, um maxi colar luxuoso ou um casaco super chic podem fazer toda a diferença.

instamei!

Posts bacanas e perfis para seguir. Aqui só tem o melhor do que acontece no Instagram das marcas e personalidades que fazem o mundo mais interessante.

Fotos: Reprodução/Instagram

@minastrend_

Está acontecendo neste momento o Minas Trend, que hoje eu considero como a segunda semana de moda mais importante do Brasil. Para quem trabalha com moda, é essencial acompanhar porque traz muitas novidades. Vale a pena seguir o instagram oficial.

@consueloblocker

E quem sempre está no Minas Trend é a consultora de moda Consuelo Blocker. No perfil dela dá para acompanhar as suas principais apostas e comentários profissionais das coleções. Além de que eu sou superfã dela em todos os momentos.