Lígia Nottingham

00:00 · 03.05.2018

Vai começar mais um Dragão Fashion Brasil, o maior evento autoral da América Latina que acontece aqui, no Ceará

Conhecido como a maior semana de moda autoral da America Latina, o Dragão Fashion Brasil 2018 acontece na próxima semana, entre os dias 9 e 12 de maio.

O evento que já faz parte do calendário cearense, se solidifica cada vez mais no âmbito nacional com toda sua força criativa e representação local.

Esta edição conta com 38 desfiles de marcas de todo o país. Entre tantas passarelas e nomes de sucesso, vale destacar alguns que nós já sabemos que serão imperdíveis.

Flee!

A marca estreia no DFB e abre os desfiles desta edição com a coleção “Alto Devota: celebrando a deusa que cada mulher encontra dentro de si”. De acordo com Orlando Lustosa, um dos sócios, ele vê no evento uma chance de dar visibilidade nacional e mostrar o conceito da marca. O sócio e estilista, Breno Braga nos adiantou que veremos muitas peças experimentais: “serão 30 looks, vamos usar patchwork de tecidos que não são habituais de moda praia, bordados de paetês artesanais e tressê de malha.” Desfila no dia 9 – 17h

Almerinda Maria

A estilista que dá nova vida e design às tradicionais rendas do Ceará faz sempre um dos desfiles mais desejados. Almerinda Maria trabalha o linho rústico, a renda renascença em algodão, o labirinto em organza, o georgette e a renda de richelieu em modelagens contemporâneas. O regionalismo encontra espaço no universo urbano e cosmopolita com

uma assinatura singular do trabalho sofisticado e manual, em roupas que valorizam a mulher atual sem perder o toque romântico e feminino da nordestina. Desfila no dia 9 – 20:30hs

Gisela Franck

Com um dos trabalhos autorais mais desejados e interessantes do Estado, Gisela Franck surpreende a cada nova criação. Suas coleções pequenas e exclusivas, produzidas dentro do conceito de slow fashion, levam estilo minimalista, e trabalho primoroso. No seu último desfile, em 2016, fez parceria com Espedito Seleiro e criou peças em couro, dignas de uma exposição de arte. Especialista em modelagens tridimensionais, expert em trabalhar com materiais regionais e dona de uma criatividade invejável, Gisela promete, para esta edição, trazer uma coleção inspirada no papel. Desfilano dia 10 – 19h

Ivanildo Nunes

Especialista em técnicas invejáveis de alta costura, Ivanildo é um dos estilistas mais queridos do Ceará quando o assunto é vestidos de festa. O designer valoriza a forma feminina com modelagens que se adequam perfeitamente ao corpo e trabalha com tecidos sofisticados aplicando detalhes de crochet, richelieu, rendas francesas, de bilro e renascença dando o seu toque único e mágico do trabalho artesanal. Desfila dia 11 – 21h

Fotos: Roberta Braga, Cláudio Pedroso e Pedro Brago

Bikiny Society

Mais uma vez a moda praia se mostra o nosso forte. A marca cearense Bikiny Society é cosmopolita, viaja o mundo em imagens no Instagram que traduzem um estilo de vida chic, mas com os pés na areia. Ela encerrou o último DFB com um desfile marcado pela experiência de estar na praia: a sala foi coberta de areia e os espectadores convidados à tiraram os seus sapatos para entrar no clima e universo da marca. Na passarela, deu show de ousadia com modelos criativos e inusitados de biquínis, maiôs e saídas de banho, misturando a lycra com o couro e criando efeitos estéticos criativos. Desfila dia 12 – 17h

Lindeberg

Quando a moda autoral ganha status de arte, Lindeberg está lá. E se a arte serve para emocionar, questionar ou representar um momento cultural, Lindeberg nos faz chorar. O desfile dele de 2016 no DFB foi tão impactante, estético e transbordado de mensagens, que os pelos do corpo inteiro se revolucionaram. Looks militares com sentimentos nacionalistas vestiram homens com caras de palhaço e que levavam uma bandeira preta. E mesmo calados, podíamos ouvir os gritos engasgados... Os do estilista, os nossos, o de toda uma nação que sofria (e ainda estamos aqui sofrendo) com o desenrolar de uma política que cada dia mais decepciona à todos. O desfile do estilista cearense é imperdível. Desfila dia 9 – 21h

Mulher com “M”

Empoderamento feminino e diversidade são as premissas celebradas nesta edição do Dragão Fashion Brasil. A principal aposta deste movimento será marcada pelas atrações musicais. Karol Conka e Iza, mulheres negras, autênticas e empoderadas, serão os destaques do palco “Ceará Sobe o Som”, dentro do evento. Claudio Silveira, organizador e fundador do DFB, comenta que a proposta é “olhar a realidade através de todas as camadas, abrangendo todos os sentidos e todas as direções”.

Karol Conka e Iza serão destaques musicais no Dragão Fashion Brasil 2018 (Foto Karol Conka: Vivi Bacco)

"Olhar a realidade através de todas as camadas, abrangendo todos os sentidos e todas as direções” Cláudio Silveira. DFB está de olhos abertos para a diversidade". (Foto: Davi Magalhães)

Serviço

Desfiles

09 À 12/05

IZA

09/05. Palco Ceará Sobe o Som

Karol Conka

12/05. Palco Ceará Sobe o Som

Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Fortaleza

Entrada livre