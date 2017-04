Lígia Nottingham

00:00 · 26.01.2017

No primeiro look o vestido faz a sua função própria, com meia calça e casaquinho Já nessa proposta, o vestido faz papel de saia, com a blusa preta colada por cima e um cinto como acessório destaque

Arrumar as malas para a viagem de férias é sempre um trabalhão... Se for para um local frio, nem se fala! Mas vamos dar aqui umas dicas valiosas para quem vai viajar

Hoje essa coluna é bem pessoal, eu espero que vocês gostem desse texto 'blogger' que preparamos. Estou de férias em Portugal (se quiser me acompanhar, segue o instagram: @ligianott) e mais uma vez passei pelo processo maravilhoso (e trabalhoso) de arrumar as malas para uma viagem de frio.

Ainda lembro quando fui pela primeira vez para o exterior e não tinha ideia de como fazer sobreposições, nem sabia os "truques" para me esquentar. Eu vivia passando frio na rua.

Os alemães têm uma frase famosa sobre isso, eles dizem que "não existe tempo ruim, existe roupa inadequada" e é bem verdade.

Por isso, decidi dar umas dicas valiosas para quem quer passar um inverno bem vestida, tanto em termos de estilo como para ficar sempre bem agasalhada.

Primeira coisa: Meias de lã! Elas são indispensáveis e vendidas em lojas de meias como a Lupo. Se você vai pegar muito frio, tipo, menos de 10 graus, compre uma quantidade maior e se for o caso, use uma por cima da outra (já cheguei a usar quatro).

Blusas e calças térmicas. São vendidas nessas lojas de meia e também em marcas de artigos esportivos. Uma dica: na internet você pode achar preços bem melhores. Elas mantêm o calor do corpo e são super eficientes.

Meias, luvas, gorros e cachecóis. Num primeiro momento a gente se acha até meio ridículo usando, mas o calor do corpo foge principalmente pelas extremidades, o que torna esses acessórios essenciais. Invista na beleza deles, porque geralmente são os que mais aparecem, principalmente nas fotos.

Casaco. Melhor ter um muito bom do que ter 10 medianos. Geralmente a gente compra um bom casaco durante a viagem porque lá é muito mais barato e os casacos são mais apropriados para o frio. Pode ser um investimento um pouco alto, mas vale! Escolha um modelo clássico que você possa repetir sempre e que dure muitos anos.

Jeans não! Saiba que a básica calça jeans não funciona para esquentar. O jeans é um tecido que esfria no frio e esquenta no calor. Se não conseguir dispensá-la, opte por usar por cima da meia ou de uma calça térmica. Mas, definitivamente, não conte com essa peça para te esquentar.

Estilo. Para ficar linda no frio, o ideal é apostar em acessórios, como os cachecóis, e também em blusas. Você pode usar qualquer blusa que tenha em casa, contanto que fique por cima das de lã. Aposte em estampas e cores. Aproveita para levar suas peças favoritas e que você se sente mais bonita nelas.

Sobreposições. Para não precisar levar uma mala muito pesada, pense em roupas básicas para usar por baixo e outras que possam fazer sobreposição, aproveitando as peças em vários looks. Para ajudar a inspirar, montei três looks com o mesmo vestido, olha só!

Dica de Especialista

Stylist Lu Carvalho ajuda a arrumar a mala

"O ideal é fazer assim: dias de viagem dividido por dois = número de partes de baixo. Pra cada parte de baixo, pelo menos duas partes de cima diferentes. Pra fazer render é bacana pensar em cores que coordenem entre si, sendo duas cores bem coloridas e duas cores neutras. Também é legal pensar em terceiras peças (casacos) em cores neutras. Neutros vão além do preto, branco e bege. Neutro pode ser marinho, vinho, roxão, mostarda, marrom, cinza. Numa viagem de frio, o que aparece mesmo é o casaco e o lenço. Então levar lenços finos variados ajuda a parecer que está com o look diferente. Sobre como colocar na mala, há várias versões, depende do seu tipo de mala e da sua preferência mesmo. Eu gosto de deixar tudo bem plano e colocar sapatos e nécessaires em cima de tudo. Especialmente em se tratando de mala de inverno, que geralmente, são tecidos que não amassam.

