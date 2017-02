Lígia Nottingham

00:00 · 02.02.2017

A volta às aulas nos lembra o poder das mochilas como grandes companheiras de aventura e estilo

A gente vai falar desse acessório porque o período escolar está de volta, mas nesse momento da moda, não é só para o colégio ou para a faculdade que se leva uma mochila. Com os anos 1990 em evidência, esse tipo de bolsa voltou como uma aposta prática e cheia de charme.

Elas têm ares cool e jovem que combinam perfeitamente com a pegada esportiva e confortável que tem se instalado como tendência. São companheiras perfeitas para o jeans rasgado, o tênis branco, a camisa xadrez e as jaqueta jeans com patches, entre outras muitas peças "roubadas" do guarda-roupa da época dos grunges.

Por isso, é hora de pensar na sua nova mochila como uma peça que vai complementar o seu look e estilo. Ela precisa ter personalidade e combinar com a sua forma de ver o mundo. A gente imagina bolinhas para quem adora uma pegada retrô, estampas animal print para quem tem um estilo mais sensual, floral para as românticas e xadrez para uma pegada rocker, mas é claro que é você quem decide como cada modelo vai se encaixar melhor com o seu estilo. As lojas estão cheias de opções irresistíveis e nós fizemos uma seleção bem especial para você encontrar a sua!

Mochila é tendência para além da escola

