Lígia Nottingham

00:00 · 08.06.2017

Úrsula Oliveira veste Miss Lolla

As roupas são muito mais que meros pedaços de tecido que servem para cobrir. Na nossa sociedade, vestir-se é um trabalho de criatividade e a combinação de peças cria um tipo de informação: quem você é? Com o que você trabalha? Como você está se sentindo hoje?

Entre os principais responsáveis por criar essa comunicação, está a cor. Profissionais que trabalham com elas, como os designers gráficos, arquitetos, cromoterapeutas e profissionais da moda, sabem o quanto elas afetam as pessoas e como podem ser importantes no nosso cotidiano. E não é por acaso.

Cores têm forte apelo simbólico, estão ligadas à diversos tipos de sentimentos, estimulam, sensibilizam, tocam e comunicam. Nesse editorial, elas são protagonistas!

Vermelho

Vermelho sangue, Ferrari, fogo, tomate. Do amor ao ódio, o vermelho é a cor das paixões. Sua simbologia vem do sangue e do fogo. Representa o coração, o amor e o sexo... Chegando ao tom do imoral.

Foi a primeira cor que o homem batizou e em muitas culturas está ligada à felicidade. Na China, assim como em outras sociedades, o vestido de noiva é vermelho. Nos tempos medievais, leis tentavam garantir que apenas o alto Clero ou a alta nobreza, pudesses usar vermelho, e assim diferenciar as pessoas "de classe". Na época, essa era a cor mais cara para se pintar tecidos.

Amarelo

Stéphanie Brok veste T-shirt in Box

Amarelo ouro, Correio, neon, pastel. O tom primário (que não pode ser obtido com a mistura de outras cores), é a mais clara de todas elas. Tem como simbologia universal o sol, a luz e o ouro. Não é à toa que é ligada ao otimismo e jovialidade e é também vista como alegre e revigorante. Assim como o sol, é uma cor que irradia. Embora seja conectado com o ouro, não é uma cor que dá valor às coisas.

Geralmente quando se quer valorizar algo, se diz que esse algo é dourado. Cabelos dourados, tom de pele dourado, um sol dourado. O adjetivo amarelo desvaloriza, como pele amarela, cabelos amarelos. Além disso, amarelo é a cor da advertência, chamativo e informativo.

Verde

Titília Vettorazzi veste Miss Lolla

Verde menta, limão, bandeira, esmeralda. O verde é a cor que possui maior número de variações, resultado da mistura do azul com o amarelo. Sua primeira conexão simbólica é com a natureza, por isso, pitadas de verde dão a ideia de natural ou saudável.

Também é uma cor que acalma, nem é muito alegre, nem é triste, o que causa essa sensação de relaxamento. Por ter sido a cor de movimentos burgueses contra o domínio absolutista, ganhou a característica da cor da liberdade. Quando o sinal está verde, você já sabe, pode seguir seu caminho.

Curiosidades: houve um tempo em que verde e azul não se combinavam. A teoria surgiu do círculo de cores de Goethe, escritor e crítico estético alemão (1749 - 1832). De acordo com ele, o verde era a cor da burguesia e azul a cor dos trabalhadores, e dessa forma, as "cores" não deveriam se misturar, o que significa que pessoas de níveis diferentes não deveriam se casar.

Azul

Marissa Oliveira veste Fill Sete

Azul Klein, marinho, cobalto, céu. A cor mais bem aceita em todo o mundo. Tanto homens quanto mulheres adoram usar roupas nos seus tons. Para uma casa, o azul é frio, mas também tem efeito calmante. É considerada como símbolo dos bons sentimentos que não possuem paixão, é mais puro e simples, mais delicado. Quanto mais quente for o tom de azul, mais simboliza a proximidade e a paz, quanto mais fria, dá a ideia de certo distanciamento.

Lembra do anel de noivado da Kate Middleton? Com uma safira azul? O azul representa a fidelidade. Na moda, uma das cores mais famosas do mundo é o Azul Klein, patenteada por Yves Klein, pintor que trabalhava em quadros totalmente azuis.

O azul também é o tom do divino, pela sua conexão com o céu, mas pode ter a conotação de frio e morte, porque nossa pele fica azul quando sentimos muito frio. Em tons escuros, como marinho ou o ultramarino, representa a inteligência.

Fotografia: Pedro Martins

Produção: Lígia Nottingham

Beleza: Stéphanie Mendes

Fonte de pesquisa: Livro A Psicologia das Cores, de Eva Heller