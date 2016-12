Lígia Nottingham: #Aerolook

00:00 · 22.12.2016

Foto Antiga: Nos anos 50, as pessoas viajavam de avião com suas melhores roupas e muitas joias ( Foto: Reprodução/Site AirlineRatings.com ) Camila Coutinho viajou de legging, t-shirt e não abandonou seu travesseiro de oncinha. Rocker!

Qual a roupa certa para embarcar na próxima viagem? Acredite, até para a roupa do aeroporto existe uma moda

A chegada do Natal e do fim de ano faz com que o número de viagens aumente vertiginosamente e lotem os aeroportos de "jetsetters".

Você provavelmente já escolheu o seu destino (ou decidiu ficar em casa, que nem eu... Tudo bem!), agora é a hora de acertar no look do aeroporto. Nos anos 50, quando as viagens de avião começaram de fato a acontecer, a forma de vestir e se comportar era muito diferente do que estamos acostumados. Embarcar em uma aeronave era uma oportunidade de luxo, para raros personagens endinheirados.

Para se ter uma noção, era exigido no mínimo um traje social. Os homens usavam ternos, e as mulheres, vestidos sociais e chapéus. Viajar era um momento luxuoso, e exigia uma código de vestir à altura. Hoje a moda é completamente diferente.

Estar superarrumada passa a ideia exatamente contrária do que é considerado chique, afinal, só quem está acostumado com muitas pontes aéreas é que sabe valorizar um estilo bem confortável e adequado às longas horas de espera e de voo.

As blogueiras que o digam. Elas são craques em ficarem lindas com aquela roupinha super "não me esforcei". Na hora de viajar, não trocam os tênis, as sapatilhas e as botinhas de salto baixo por nada nesse mundo, casaquinhos e cachecol estão sempre à mão para proteger do frio inesperado do avião ou do destino, e a roupa é sempre bem confortável em tecidos que não amassem. Aqui vão as nossas inspirações.

