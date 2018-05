Lígia Nottingham

00:00 · 10.05.2018

Gisele Bündchen, que já é a própria deusa do Olimpo, apostou na simplicidade de um vestido sustentável em tom dourado com fenda profunda, da marca italiana Versace ( Foto: AFP )

Um dos eventos mais famosos do calendário fashion aconteceu nesta última segunda-feira (7), no Museu Metropolitano de Arte (Metropolitan Museum of Art), em Nova York, mais conhecido como THE MET.

Com o tema "Corpos Celestes: a moda e a imaginação católica" (tradução livre de "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination"), os convidados chegaram em ornamentos que levavam crucifixos, roupas inspiradas em trajes de padres e papas, além de vestidos deuses em tons de branco e dourado.

O baile

A noite de gala beneficente do MET acontece desde 1948, sempre na primeira segunda-feira de maio com o intuito de arrecadar dinheiro para o Costume Institute (a área de moda do museu) e celebrar a exposição anual deste departamento.

A recepção dos convidados é feita por Anna Wintour, a editora-chefe da Vogue USA. Ela se tornou presidente do evento em 1995 e a anfitriã oficial em1999, fazendo com que o baile deixasse de ser um evento local e se tornasse uma noite disputada por celebridades do mundo inteiro.

Neste ano, Amal Clooney, Rihanna e Donatella dividiram com ela a recepção.

Números

De acordo com o The Thelegraph, cada ingresso custa 30 mil dólares e como o evento é inteiramente patrocinado, todo o dinheiro arrecadado vai para o museu.

No ano passado esse valor chegou a 12 milhões de dólares. Além de arrecadar altos fundos, a publicidade conseguida com o baile também faz com que as amostras do departamento de costumes sejam as mais vistas do MET nos últimos anos, com mais de 700 mil visitas cada.

Tema

"Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination": a exposição organizada pelo curador Andrew Bolton, aborda o encontro da moda com a religião católica, no qual uma sofre influência da outra e vice-versa. Na exposição estão mais de 40 peças cedidas pelo Vaticano, entre elas, vestes papais, anéis e tiaras preciosas que ficam no museu da Capela Sistina.

Estão também vestidos barrocos de Dolce&Gabbana, criações de Versace e figurinos da cantora Madonna. "A moda e a religião há muito tempo se entrelaçam, se inspiram mutuamente e se informam mutuamente", explica o curador.

Tapete vermelho

O tapete vermelho desta cerimônia é um espetáculo à parte. Todo ano os convidados se desdobram para vestir-se glamourosamente utilizando o conceito da exposição em voga.

Entre elegância e fantasia, celebridades brilham, causam e polemizam. Veja quem vestiu o quê no famosos baile do MET.

Galeria: confira os looks das celebridades no MET Gala 2018 (clique para ampliar)