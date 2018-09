Lígia Nottingham

00:00 · 13.09.2018

Choveu flores em Manhattan. Nova York se restabelece como lançadora de tendências e designers apostam na leveza de estampas e tecidos para o próximo verão



Acabou ontem a semana de moda de Nova York (que começou dia 5 deste mês), a primeira do calendário internacional que seguirá com Londres, Milão e Paris. A temporada americana estava desacreditada, tanto que muitos designers migraram seus desfiles para Paris, ou apostaram em locações fora do circuito oficial em edições passadas. O minimalismo e o sportwear simplificado tornaram-se marca registrada da cidade conhecida como "big apple", faltava ousadia e uma conexão com temas atuais.

Como quem acorda de um sono profundo, na edição atual, primavera/verão 2019, a cidade se reestabelece: os "imigrantes" voltaram à sua cidade natal e os designers repaginaram suas coleções com um olhar mais fresh, colorido e leve. Choveu flores em Manhattan, os tecidos em seda deram fluidez ao lifestyle da cidade grande, as cores se iluminaram como os grandes painéis de led que são cartão postal da 'city'.

New York New York, a cidade que nunca dorme, desperta em sete tendências.

Feito à mão

Técnicas artesanais fizeram a diferença em coleções importantes da semana de NY. Crochê (ou tricô) e patchwork apareceram ambos nos desfiles de Carolina Herrera, Ana Sui e Rodarte

A cor mais chic

O branco gelo é a cor do verão. O tom acinzentado aparece em tecidos com brilho discreto envolvendo looks completamente monocromáticos

Chuva de flores

Enquanto desfiles aconteciam sob a chuva de Manhattan, flores se espalharam pelas passarelas de Nova York. O floral é a estampa do momento com cores contrastantes

Um cowboy na selva

A estampa de oncinha volta à cena em duas propostas: uma mais chic, em tecidos de seda, e outra com pegada cowboy, em couro com franjas

Iluminando a noite

O neon aparece repaginado com mistura de tons em looks mais esportivos, enquanto a combinação pink+vermelho se torna a escolha para looks mais sofisticados