Entre Nerds & Otakus

Em comemoração ao Dia da Literatura Brasileira, conversamos com os escritores Rodrigo Passolargo e C.R.Gondim sobre seus trabalhos com a literatura fantástica

No dia 1 de maio é celebrado o Dia do Trabalho, mas se você pensou que esta é a única comemoração deste dia, pensou errado. Por um acaso do destino, o escritor José de Alencar também nasceu no primeiro dia de maio e, assim, a data foi escolhida como o Dia da Literatura Brasileira, o que, por outro acaso, combina bem com o ofício no Brasil, país onde as pessoas não estão acostumadas a ler e os escritores têm que se desdobrar em mil para despertar o interesse desses leitores tão difíceis.

Que o diga C.R.Gondim! Renato Gondim, como também é conhecido, começou a se dedicar mais firmemente à literatura desde 2012. Participa de eventos em cidades como Fortaleza, São Paulo e Gramado, devora livros, faz cursos livres e até uma pós-graduação, tudo relacionado a escrita. Também ouve diversos podcasts, "foram centenas de horas de podcasts literários (Writing Excuses, Helping Writers Become Authors, Story Grid, Steve Bertrand On Books, entre outros) que me formaram ao longo desses anos", confessa o escritor.

Recompensas

A dedicação rendeu frutos e Renato teve o texto 'O Cobrador de Promessas' lançado na coletânea 'Contos de Travessia', organizada por Socorro Acioli. O conto foi publicado na Amazon e figura junto a outro do autor, 'Religo', que chegou a ser o quarto mais baixado do site.

"O segundo conto foi fruto de uma tentativa de participar de um concurso(...) intitulado Kaiju (termo japonês usado para designar monstros gigantes). Peguei uma história que nada tinha desses monstros e assim nasceu 'Religo'", complementa Renato.

Atualmente, trabalha no romance 'MenteCaptus', um projeto ousado que fala de pessoas com a habilidade de entrar no mundo que existe em cada mente. "Não é telepatia", frisa o autor.

Rodrigo Passolargo é outro escritor que leva a sério seu trabalho. Aliás, essa parece ser uma das únicas coisas que ele trata com seriedade, pois é conhecido por ter um senso de humor ilimitado.

Brincadeiras à parte, a sua paixão pelos livros foi formada com as obras 'A Pedra do Reino' de Ariano Suassuna e 'O Senhor dos Anéis' de J.R.R.Tolkien. "Sempre estudei com muito afinco e seriedade tudo aquilo que eu amava", afirma ele.

A seriedade com que trata o assunto levou Rodrigo Passolargo a assumir a direção estadual e posteriormente a presidência do Conselho Sociedade Tolkien, instituição que há mais de 17 anos divulga e estuda a obra do escritor.

Em janeiro deste ano, saiu da presidência para se dedicar a produção literária. Entre seus trabalhos publicados, 'James Lancaster: Saque a Fernand Bucke ou A Titânica Mulher dos Mares' figura na coletânea 'Crônicas das Terras Esquecidas', organizada por Mateus Lins.

Seus contos 'Foldlich' e 'O Ganancioso Barão Raposo' foram incluídos na antologia 'Vilões' de Kami Girão.

Entre seus trabalhos em progresso, 'Cosmonauta, ou O Nosso Amor na Última Cosmonave', uma ficção científica existencialista, o romance 'Ossos Vermelhos: Os Erros ao Mar Deixam Lembranças' e a adaptação para os quadrinhos de 'James Lancaster: Saque a Fernand Bucke ou A Titânica Mulher dos Mares' com arte de Miguel Felício.

Mais informações

Você pode seguir os dois escritores em seus perfis no Instagram: Rodrigo Passolargo - @rod_passolargo e C.R. Gondim - @renato.Gondim