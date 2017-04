Entre Nerds & Otakus

00:00 · 14.01.2017

Steve Cardenas, o segundo Power Ranger Vermelho, estará no Sana Fest 2017. Entre viagens ao redor do mundo e convenções que participa, ele teve tempo de responder algumas perguntas sobre sua carreira, vida e visita ao Brasil

Você foi criado no Texas e tem descendência mexicana. Que influências e que tipo de educação você recebeu por esses fatores? O que você mais gosta na cultura texana e mexicana?

Eu amo a mistura da comida texana com a mexicana e realmente gosto da questão familiar da cultura Hispanica/Latina. Família é sempre uma parte integral da cultura latina.

Aos 20 anos você se tornou o Power Ranger vermelho. Qual foi a maior mudança na sua vida em consequência desse trabalho? Você sente falta de algo que tinha antes disso?

A maior mudança é que eu me tornei famoso praticamente da noite para o dia. Mas, felizmente para mim, eu fui um instrutor de artes marciais antes disso. E após o fim de Power Rangers eu voltei a dar aulas, então não houve algo de que eu realmente senti falta.

Você não possuia outras experiências com atuação antes de Power Rangers, como foi aprender a atuar assim, tão rápido?

Paul Schrier, que interpretou Bulk em "Power Rangers", foi meu orientador de atuação. Ele tinha experiência em teatro, então, durante as gravações e no set de filmagens, ele me ajudava com minhas falas.

Como surgiu seu interesse pelo jiu-jitsu brasileiro?

Alguém que estava praticando o Jiu-Jitsu Brasileiro por apenas um ano e meio veio à minha academia de Tae-Kwon-Do e me derrubou em 10 segundos. Depois disso, eu soube que eu precisava aprender esse esporte.

Atualmente, o MMA é um dos esportes com maior visibilidade no mundo. Você acompanha a carreira de algum lutador brasileiro? Qual sua percepção sobre o Brasil como um pólo de artes marciais no mundo?

Demian Maia me parece um lutador de MMA muito completo e que ajudou a transformar com sucesso o Jiu-Jitsu Brasileiro no esporte moderno que é hoje. Em relação ao papel do Brasil nas artes marciais ao redor do globo, eu tenho grande respeito pela família Gracie e pelo Jiu-Jitsu Brasileiro, este dom que nos foi concedido por eles.

Como ator, em quais projetos você está envolvido?

"Ennuati" é um filme de horror/suspense que utiliza efeitos de modelos e imagens 3D, similar a "Predador" e acabamos de filmar nos Estados Unidos. "The Order" é um filme de estilo pós-apocalíptico, que é similar a "Divergente", e possui 18 atores que estiveram em diferentes temporadas de "Power Rangers". Nós vamos começar a filmar nos próximos meses e fãs do mundo todo estão animados para ver todos esses Rangers juntos em um novo projeto e totalmente diferente do seriado de TV.

Você esteve no Brasil para a CCXP e agora vem para o Sana que ocorre em Fortaleza, o que você espera da nossa cidade e do público? O que está preparando para o evento?

Eu estou muito animado para ver os fãs. Eu sinto que o Brasil inteiro tem um dos melhores públicos de fãs de Mighty Morphin Power Rangers. Sou muito grato por eles e mal posso esperar para conhecê-los no Sana.

Mais informações

Sana Fest 2017

De 20 a 22 de janeiro, das 10h às 20h, no Centro de Eventos do Ceará. Valores de meia entrada ou promocional (mediante entrega de 1Kg de alimento na entrada do evento): R$55 combo para os três dias, R$25 sexta, R$35 sábado e R$35 domingo. Ingresso Vip: R$250 combo, R$100 sexta, R$120 sábado e R$120 domingo. Pontos de venda antecipada: Bilheteria Virtual, Revistas&Cia, Nagem (Shoppings Riomar, Iguatemi, Jóquei, Via Sul, North Shopping), Gracom (Centro e Sul), Darkness, Dominária, Pitikas (Shopping Jóquei), Ler Livraria (Shoppings Parangaba, Aldeota, Pátio Dom Luis e Reserva) e Nordwest (Benfica).