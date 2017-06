Entre Nerds & Otakus

00:00 · 10.06.2017

A série "The Mist" estreia dia 22 nos EUA O longa "It" (Bill Skarsgård) chega em setembro

Com 69 anos de idade e 43 de carreira, Stephen King é conhecido por sua imensa produtividade literária. São cerca de 80 livros publicados, oito desses sob o pseudônimo Richard Bachman, além de aproximadamente 60 prêmios recebidos.

Seus romances e contos já serviram de base para diversas adaptações nas telinhas e telonas, com cerca de 59 filmes e 24 séries. Em 2017, estão previstas quatro adaptações de obras do autor em séries e longa-metragens.

No dia 22 deste mês, "The Mist" ("O Nevoeiro") chega ao canal Spike, nos Estados Unidos. A série de 10 episódios tem Alyssa Sutherland (Aslaug de "Vikings") e Isiah Whitlock Jr. ("Lucifer") no elenco e é baseada em um conto homônimo de King lançado pela primeira vez em 1980 na antologia "Dark Forces".

A obra já havia sido adaptada no cinema em 2007, com Thomas Jane ("O Justiceiro") no papel principal. Além disso, a história da cidadezinha do Maine que subitamente é encoberta por um nevoeiro ganhou referências em jogos eletrônicos como "Half-Life" e "Silent Hill", e séries televisivas como o tokusatsu "Ultraman Tiga" e "Sob a Redoma", também de King.

O romance policial "Mr. Mercedes", primeiro de uma trilogia de 2014 de King, também ganha adaptação seriada este ano. Na história, um misterioso carro Mercedes atropela uma multidão de inocentes em uma cidade do Meio-Oeste e o detetive Hodges sai da aposentadoria para tentar encontrar o culpado.

A estreia está prevista para agosto na emissora norte-americana Audience com Brendan Gleeson ("Olho-Tonto" Moody de "Harry Potter") como o detetive Bill Hodges.

O longa "A Torre Negra" (Idris Elba) chega em agosto

Faroeste

O longa-metragem "A Torre Negra", baseado na série literária homônima de oito volumes de King, também desembarca no dia 24 de agosto, mas nas telonas.

A história é uma das mais longas do autor, considerada sua obra-prima, e mistura fantasia, horror, ação e western. Nela, Roland Deschain, último dos pistoleiros de seu mundo, segue pistas para encontrar a Torre Negra, considerada eixo de todo o tempo e espaço. Para isso, ele precisa encontrar um mago, apelidado de "Homem de Preto". Em seu caminho está Jake, um menino levado a este mundo depois de morrer na Nova York de 1977.

O ator Idris Elba (Heimdall de"Thor") é o pistoleiro que dá nome ao primeiro livro, e Matthew McConaughey ("Interestelar"), o "Homem de Preto". A produção também terá Katheryn Winnick (Lagerta de "Vikings") no elenco e Nikolaj Arcel ("O amante da rainha") na direção.

Stephen King completa, em 2017, 43 anos de carreira

'Do you want a balloon?'

Uma das mais esperadas produções de King para este ano é o famigerado "It: A Coisa". O longa é baseado no livro de 1986 do autor e já ganhou uma minissérie adaptada em 1990 com o subtítulo "Uma obra-prima do medo". Nela, o ator Tim Curry ("The Rock Horror Picture Show") ficou eternizado no papel do grotesco palhaço Pennywise.

Assim, sobrou para Bill Skarsgård ("Hemlock Grove") a difícil missão de interpretar o horrível vilão.

A produção tem direção de Andrés Muschietti ("Mama") e tem estreia prevista para o dia 7 de setembro.