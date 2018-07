Entre Nerds & Otakus

00:00 · 07.07.2018

As ilustrações de Israel são no estilo mangá e seu trabalho pode ser visto na fanpage Israel de Oliveira - Artworks Criador e "criatura": Israel de Oliveira e sua ilustração postada após o jogo Brasil x México

Algumas horas após o fim do jogo Brasil e México pela Copa do Mundo, Israel de Oliveira postou em seu perfil pessoal do Facebook uma ilustração no estilo mangá do "torcedor misterioso", um rapaz que acompanhava a partida no estádio com uma bandeira brasileira. O que ele não esperava é que sua arte fosse ganhar tamanha proporção, com o próprio torcedor trocando sua foto de perfil na rede social russa VK pelo desenho.

A postagem conta, atualmente com mais de 3 mil curtidas e 11,5 mil compartilhamentos. A inspiração surgiu de uma vontade despretensiosa de fazer um desenho com aquela figura, "a expressão dele é muito interessante, dava pra criar fácil um personagem a partir do que tinha já viralizado antes do meu desenho", pontua o artista.

Israel mora em Juazeiro do Norte e é autodidata, aprendeu a desenhar através de revistinhas. Seu primeiro trabalho profissional foi em 2010 com Laila, uma história em quadrinhos que faz recorte da vida de uma travesti da sua cidade. O trabalho pode ser lido em http://bit.Ly/lailarael.

Além de Laila, Israel trabalhou nas HQs Joaseiro (2012) e Nuvens de Verão que produziu em parceria com Charles Lindberg para o Brazil Manga Awards e acabou por ganhar o troféu Angelo Agostini de melhor web-quadrinho em 2016.

Paralelamente a isso, ilustra o RPG Brigada Ligeira Estelar para a Editora Jambô. A primeira HQ original do cenário, Batalha dos Três Mundos, também está em suas mãos, um trabalho em parceria com Alexandre Lancaster e a previsão de lançamento é para o segundo semestre.

Fama

Após o post do "torcedor misterioso", a repercussão foi muito grande e inesperada, "não pensei que tomaria tais proporções. Minha média de curtidas num desenho era de umas 60 no Facebook e 100 quando bombo no Instagram (risos). Não sou um artista tão popular quanto gostaria nas redes (pelo menos até agora)", afirma.

Além das respostas positivas, Israel teve alguns problemas de plágio, mas nada muito relevante, complementa, "é uma experiência curiosa pra mim, porque é a primeira vez que eu crio algo que se torna 'vivo' e que eu simplesmente não tenho mais controle.(...) Páginas que defendem ideias contrárias às minhas (a um nível saudável, ainda, claro) a estão usando como avatar, também, e em vez de pedir pra que a tirassem eu pedi que me creditassem (esta tinha muitos likes, não podia ignorar", brinca.

Para o futuro, Israel de Oliveira pretende conseguir meios para poder se dedicar ao trabalho artístico integralmente e até "surfar um pouco na fama, né (risos), procurando não deixar isso me subir à cabeça, claro", finaliza.

Fique por dentro

"Torcedor misterioso"

Após ser flagrado pelas câmeras na partida Brasil x México que ocorreu na segunda segurando uma bandeira canarinha, Yury Torsky ganhou fama e sua expressão tornou-se um meme quase instantâneo. A curiosidade fica por conta do fato dele ser russo e por ter comprado a bandeira na Guiana Francesa em 2011.

Mais informações

