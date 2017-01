Entre Nerds & Otakus

00:00 · 21.01.2017

She-Ra e seu companheiro alado Ventania embalavam as manhãs das crianças na TV Globo Cena do primeiro episódio de She-Ra que se tornou popular ao ser usada em memes

She-Ra e seu alter-ego, Princesa Adora, chegam à Netflix pra fazer a alegria dos fãs da poderosa guerreira de Etéria

As aventuras de uma das heroínas mais famosas dos desenhos animados dos anos 80 e 90 podem ser relembradas na telinha por quem tem acesso ao serviço de streaming de vídeo Netflix.

A série "She-Ra: A Princesa do Poder" foi adicionada esta semana ao catálogo do serviço. São 65 episódios, a maioria com duração média de 20 minutos. O primeiro é o único que possui 1 hora e 20 minutos. Isso porque é, na verdade, um filme de 1985, "He-Man and She-Ra: The Secret of the Sword" ou, traduzido para o português, "He-Man e She-Ra: O Segredo da Espada".

Introdução

O longa de animação é o primeiro produto audiovisual com a participação de She-Ra. Na história, a personagem mística Feiticeira incumbe He-Man de uma missão, ir a outro mundo para desvendar o mistério que envolve uma espada idêntica ao do herói de Etérnia.

Ele, através de seu alter-ego Príncipe Adam, passa por um portal e chega em Etéria (nomes nada criativos são uma das características da série), terra em que a população sofre nas mãos da Horda, uma organização do mal comandada por Hordak.

Adam acaba preso ao tentar defender os cidadãos. É assim que ele conhece Adora. A capitã serve Hordak e as forças do mal pois acredita estar fazendo o bem para o povo de Etéria.

Na verdade, a garota está sofrendo os efeitos de um encantamento, mas Adam consegue plantar a dúvida na mente dela que resolve conferir com os próprios olhos as maldades cometidas pela Horda.

Resumindo, Adora descobre que na verdade é irmã gêmea de Adam que tinha sido raptada por Hordak quando ainda era bebê. Ela recebe um chamado da espada e, através das palavras "Pela honra de Grayskull" se transforma na guerreira She-Ra.

Uma curiosidade sobre a animação é que uma das cenas, quando He-Man cai desacordado nos braços de She-Ra, virou ilustração comum de memes.

Feminismo

Apesar da origem da Princesa do Poder ter sido a partir de um herói já pré-existente, She-Ra tornou-se um ícone feminista e foi além. Com suas cores que lembram o arco-íris, a personagem também é popularmente usada como símbolo da luta contra a homofobia.

She-Ra é uma exímia espadachim e estrategista. Além da agilidade, resistência e força sobre-humanas, ela ainda tem a capacidade de se comunicar telepaticamente com os animais e de curar por meio da imposição das mãos. Uma guerreira completa!

Na estante

Henshin+ no Sana Fest 2017

Evento criado para aproximar a editora JBC e os fãs de quadrinhos japoneses, o Henshin+ terá sua primeira edição no Nordeste.

O bate-papo ocorre hoje (21) às 15h e amanhã (22) às 14h durante o Sana Fest 2017 no palco principal do espaço Art & Fest.

As pautas são as novidades, curiosidades e detalhes do processo de produção e edição dos mangás, além dos lançamentos confirmados para este ano, incluindo "O Homem que Foge - Nigeru Otoko" (foto), obra de Natsume Ono lançado no Japão originalmente entre 2010 e 2011 pela editora Ohta Shuppan.

A edição terá a presença dos editores Cassius Medauar e Marcelo Del Greco e do gerente de marketing Edi Carlos Rodrigues.

Mais informações

Henshin+ no Sana Fest 2017

Dia 21 às 15h e dia 22 às 14h no Palco Art &Fest montado no Centro de Eventos do Ceará. Ingressos: R$40 cada dia. Valor referente a meia ou estrada social, mediante entrega de 1kg de alimento.