Entre Nerds & Otakus

00:00 · 28.01.2017

A quadrinista Noelle Stevenson dedica essa graphic novel a todas as meninas monstros Nimona e Lorde Ballister vão se meter em confusões juntos para provar o valor da amizade

Vencedora do Eisner Award, a graphic novel "Nimona" conta a história de uma metamorfa e outros personagens tão fora do padrão quanto ela

Nimona é uma garota com personalidade e visual marcantes, sem limites no agir e nem no falar, mas com algo ainda mais importante para sua história. Ela é metamorfa, ou seja, pode se transformar em animais e criaturas místicas e mágicas que vivem no reino criado pela mente criativa de Noelle Stevenson.

"Nimona" foi publicado a primeira vez em 2012 como uma webcomic quando a autora, ilustradora e quadrinista Noelle tinha 20 anos e ainda era estudante do Maryland Institute College of Art (MICA). O trabalho foi transformado em graphic novel em 2015, ganhou um Eisner e se tornou um best-seller do The New York Times.

Anti-heroína

A história de Nimona começa quando ela se apresenta para ser comparsa de Lorde Ballister Coração-Negro, considerado o maior vilão que já existiu. A garota impulsiva acaba sendo de grande ajuda para ele pois seus planos começam a dar certo pela primeira vez.

Os dois desenvolvem uma cativante amizade, apesar de serem bastante diferentes, inclusive nos propósitos. Lorde Ballister, apesar de querer ser um vilão, possui escrúpulos e regras que incluem não matar, enquanto a natureza violenta de Nimona faz com que ela crie planos mirabolantes que sempre envolvem explosões, fogo e muitas mortes.

Por conta de algumas estratégias que deram errado, Coração-Negro agora terá que enfrentar seu arqui-inimigo, o herói Sir Ambrosius Ouropelvis, além da Instituição de Heroísmo & Manutenção da Ordem, da qual fazia parte, que está trilhando caminhos tortuosos para manter a segurança do povo.

No Brasil

Com o sucesso internacional, de público e de crítica, a editora Intrínseca resolveu trazer a graphic novel ao País no ano passado. A edição tem capa cartonada com aplicação em verniz, miolo em couchê fosco com impressão colorida e tradução primorosa de Flora Pinheiro.

"Nimona" é uma história de amizade disfarçada de aventura que deixará aquecido até o mais frio dos corações. Recheada de humor, ação e segredos sombrios a serem revelados, a obra tem um desfecho emocionante com uma lição de perseverança. Vale também acompanhar o trabalho de Noelle Stevenson em gingerhaze.Com e no Tumblr, gingerhaze.Tumblr.Com.

Nimona

Noelle Stevenson

Miolo: 272 páginas coloridas em papel couchê

Gênero: Ficção

Editora: Intrínseca

Preço médio: R$29,90