Entre Nerds & Otakus

00:00 · 05.05.2018

Berço de animações que marcaram época na vida de muitos brasileiros, o canal Cartoon Network completa 25 anos como muitos de nós, com jeitinho de criança e sabedoria de adulto

Fundado mundialmente em outubro de 1992, o Cartoon Network chegou rápido ao Brasil e América Latina. No dia 30 de abril de 1993, surgiu trazendo shows clássicos como Looney Tunes, The Flintstones, Popeye na sua programação.

Seu maior diferencial são os desenhos animados próprios que surgiram em decorrência dos curtas-metragens de sucesso que eram exibidos no programa Desenhos Incríveis - O Show.

Muitos desses curtas foram transformados em séries como O Laboratório de Dexter, Johnny Bravo, A Vaca e o Frango, As Meninas Superpoderosas e Coragem, o Cão Covarde.

Nova geração

A partir de 2013, o canal passou a dar mais foco nessas animações, com episódios novos sendo lançados de forma regular.

Hora de Aventura, O Incrível Mundo de Gumball, Steven Universo, Clarêncio, o Otimista, Os Jovens Titãs em Ação, Ursos sem Curso, Unigata, OK K.O.! - Vamos ser Heróis, Poderosas Magiespadas, Irmão do Jorel (BR), e as novas versões de Ben 10 e As Meninas Superpoderosas são alguns dos títulos que fazem sucesso com crianças, jovens e adultos.

Essa, inclusive, é uma característica marcante do canal que foi mantida e até potencializada, os desenhos animados, antigamente vistos como coisa de crianças, possuem um apelo também para o público mais velho.

A prova é tanta que, segundo o Kantar IBOPE Media Brasil, em fevereiro deste ano, o canal foi o primeiro em audiência na TV paga brasileira também entre os jovens de 12 a 17 anos.

E mais, quem costuma passear pelo mundo nerd/geek e otaku sabe que muitas das animações novas são febre também entre os mais velhos.

Feliz surpresa

Quem não está acostumado, pode achar os desenhos sem pé, nem cabeça e se perguntar 'O que as pessoas veem de interessante nisso?'. A dica é dar mais uma chance.

Acompanhe alguns dos episódios e você poderá se sentir envolvido por muitas das histórias e tocado pelas situações apresentadas. Po r mais absurdas que possam parecer, elas são metáforas do que vemos no nosso cotidiano. São muitas lições bonitas de amor ao próximo, críticas sociais e ensinamentos de vida que valem ser apreendidos.

Os personagens, antes "rasos", ganham mais profundidade em episódios-chave. E eu não estou falando dos protagonistas! Coadjuvantes e personagens pontuais ganham histórias que criam um vínculo e um carinho especial no telespectador.

Indicações

Em homenagem a esses 25 anos, nas próximas duas semanas, esta coluna virá recheada de dicas de títulos imperdíveis do canal.

Nesta semana, o lance é conferir um dos novos shows originais do Cartoon Network Studios lançado este mês, Maçã e Cebola. Outros três desenhos chegarão até o fim do ano e antecipam a chegada de uma nova geração de criadores e personagens, O mundo de Greg, Victor & Valentino e Summer Camp Island.

Maçã e Cebola

A série conta a saga de dois amigos ingênuos que estão se adaptando à vida na cidade grande. Apple & Onion, no original, é criação de George Gendi, roteirista de O Incrível Mundo de Gumball. A primeira temporada tem 10 episódios, estreou este mês e o piloto você confere aqui: http://bit.ly/macaecebola