Entre Nerds & Otakus: Hora de gastar!

00:00 · 24.12.2016

Costume Quest é o game com maior desconto nesse fim de ano

As distribuidoras de games só estavam esperando o 13º salário sair para lançar diversas promoções de fim de ano. Confira onde você aproveitar descontos de até 75% em bons títulos

Todo fim de ano é recheado de comemorações e outras festividades. Chega o Natal e Ano Novo e você já não sabe nem para onde seu dinheiro foi. É aproveitando essa época que as lojas e distribuidoras de games testam o quanto você é econômico, lançando promoções tentadoras.

Até o dia 28, a GOG está com a Promoção Saideira 2016 com os dez melhores lançamentos do ano e outros jogos do catálogo em oferta.

Os descontos vão até 90% e as indicações são os RPGs Costume Quest de R$19,99 por R$1,99 (90% de redução), e Dragon Age Origins - Ultimate Edition de R$68,28 por R$17,09 (75%), além do indie Limbo de R$16,99 por R$3,39 (80%).

A GOG também resolveu fazer um especial de Thw Witcher 3, a versão completa e todas as expansões em separado estão com 40% de desconto. Assim, The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition, por exemplo, está de R$99,99 por R$59,29. Para conferir essas e outras ofertas, basta acessar www.GOG.Com

Hype

A plataforma Hype da Level Up de distribuição de jogos também decidiu aproveitar as festas de fim de ano para dar descontos de no máximo 75% até o dia 2 de janeiro.

Os destaques ficam por conta do hack and slash DMC Devil May Cry, de R$59,99 por R$15 (75%), o MMORPG Elder Scrolls Online, de R$99,99 por R$33 (67%), e os o action games GTA V, de R$99,99 por R$50 (50%) e Quantum Break, de R$72,45 por R$5434 (25%).

Jogos indie também têm destaque na promoção da Hype com o brasileiro Chroma Squad por R$8,40 e Hotline Miami 1 e 2 por R$ 4,25 e R$ 6,25, respectivamente. Para aproveitar os descontos, acesse bit.Ly/NatalNoHype.

Blizzard

Pensando no recesso do fim do ano e no tempo que os gamers terão para aproveitar os títulos da desenvolvedora, a Blizzard colocou alguns de seus títulos em oferta, incluindo o Jogo do Ano pelo The Game Awards, o shooter em primeira pessoa, Overwatch.

Até o dia 3 de janeiro, a versão digital do jogo estará por R$ 99,90 (Digital Standard PC), além de descontos de até 35% na versão Origins, dependendo da plataforma (PC ou PS4), Disponível em www.Playoverwatch.Com.

Além dele, o clássico MMORPG World of WarCraft está com 50% de desconto no jogo básico, de R$47,90 por R$23,90. Para os que já possuem o game, a Blizzard preparou descontos em montarias e mascotes dentro de jogo, tudo com até 50% de redução. Para mais informações, basta acessar goo.Gl/fqSKTt.

Lançamento

Star Wars Rogue One

Ainda no clima de presentes de Natal, apresentamos a nova linha especial da LEGO de produtos Star Wars Rogue One que recriam as cenas do filme lançado no último dia 15 no Brasil.

A coleção é composta por cinco kits e os preços variam de R$229,99 até R$599,99