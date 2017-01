Entre Nerds & Otakus: Guerra infernal

00:00 · 07.01.2017

Há 20 anos, mais precisamente no último dia do ano de 1996, a Blizzard apresentou ao mundo uma de suas mais longevas, aclamadas e queridas franquias de jogos eletrônicos

O primeiro Diablo foi lançado numa época em que a internet ainda engatinhava, o que dificultava a vida, principalmente, de quem morava do lado de cá do mundo. Por aqui, o jogo foi trazido pela Brasoft, licenciadora oficial da Blizzard e de várias outras produtoras de games no País.

O que mais chamava atenção no título era o tom bastante sombrio, com uma abertura em computação gráfica (as famosas cinematics) assustadora para a época, tanto no quesito tensão, quanto pela qualidade do visual apresentado. Não é à toa que até hoje essa é uma das marcas registradas da própria Blizzard.

Origem

Para quem jogou a versão mais recente do jogo e desconhece o início de tudo, o game era extremamente simples. No jogo de ação e RPG, você tinha três opções de personagens construídos à disposição: o warrior (guerreiro), o sorcerer (feiticeiro) e a rogue (traduzida erroneamente como arqueira).

Tudo se passava na cidade de Tristram, ponto inicial da aventura e também o lugar onde você voltava sempre para se equipar, vender itens e buscar informações. A ação acontecia nos subterrâneos da cidade, iniciando-se nas catacumbas da igreja e indo até o inferno propriamente dito. Basicamente, você percorria labirintos enfrentando monstros e demônios, com o objetivo de se tornar mais forte através do ganho de níveis e descoberta de equipamentos a serem usados mais na frente para derrotar um chefão aterrorizante.

Com uma história simples e o objetivo de resgatar o príncipe raptado e conter o avanço das forças do mal, além de uma jogabilidade de hack'n'slash já clássica e a possibilidade de partidas em multiplayer através de conexão direta por TCP-IP ou do novíssimo e recém-inaugurado serviço chamado Battle.Net, Diablo iniciou sua saga de forma triunfante.

Porém, apesar da simplicidade, o jogo era extremamente cativante e imersível, repleto de personagens marcantes que deram abertura para o crescimento de sua história ao longo desses 20 anos.

Continuação

Em 1997 foi lançado um pacote de expansão para o jogo inicial, o Hellfire que adicionou uma nova classe, o monge, além de outras missões, itens e melhorias na interface do jogo. A história dessa expansão foi ignorada pela Blizzard na produção da continuação que chegaria em 2000.

Diablo II, também chamado Lord of Destruction, acrescenta mais um ato no enredo do primeiro jogo e mais um vilão a ser derrotado, Baal.

Somente em 2012 conheceríamos a versão que é popularmente jogada até hoje. Diablo III tem uma pegada mais de ação do que de terror, mas ainda tem uma parte do clima tenso dos jogos anteriores e as cinematics de cair o queixo. Ele é a continuação direta de Diablo II e possui uma expansão, Reaper of Souls.

20º aniversário

Para celebrar a data, a Blizzard lançou um atualização com evento exclusivo e outras novidades. A ideia do "Escurecer de Tristam" é honrar a história original do jogo, por isso, os jogadores serão levados para a masmorra onde tudo começou. São 16 níveis do jogo Diablo original.