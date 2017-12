Entre Nerds & Otakus

00:00 · 23.12.2017

A órfã Anya não lembra de seu passado. Ela acaba por descobrir ser a Grã-duquesa da Rússia e reencontrar a sua avó A história da grã-duquesa da Rússia, Anastásia Nikolaevna, inspira diversas produções

No dia 25 de dezembro de 1997, há 20 anos, estreava nos cinemas brasileiros o filme animado musical inspirado na vida da Grã-duquesa russa Anastasia Nikolaevna.

Feito em sua maior parte no estilo 2D com alguns efeitos em 3D, 'Anastasia' tem uma qualidade de traço que costumava ser vista somente em produções da Disney. Assim, até hoje, muitas pessoas pensam, erroneamente, que o filme é dos estúdios Disney e não da Fox Animation, verdadeira responsável pela obra.

O enredo começa na Rússia em 1916 com a pequena Anastácia e sua avó, junto a outros aristocratas e parte da elite social, tentando fugir das forças bolcheviques revolucionárias que haviam tomado São Petersburgo e matado parte da família imperial.

Por um terrível acaso do destino, a menina acaba separada de sua avó, perde a memória em um acidente e vai parar em um orfanato. Quando completa 18 anos, Anya, como fica conhecida, tem que sair do orfanato.

De volta a São Petersburgo, Anya tem o desejo de encontrar sua família. Assim, conhece Dimitri e Vladimir que a convencem de que ela pode ser a verdadeira Anastácia. Porém, o interesse deles é só de receber a recompensa oferecida pela avó.

Dimitri descobre que Anya é a verdadeira Anastácia por ela lembrar de coisas que somente ele sabia por ser criado da avó da Grã-duquesa. Sua amizade com ela evolui e ele se apaixona pela jovem.

O desenrolar da história guarda muitas aventuras e um final feliz, completamente diferente da história real. Nela, a herdeira do czar morre aos 17 anos assassinada por soldados bolcheviques, junto com os demais membros da família imperial russa.

Versões

Neste ano, uma peça musical, baseada no roteiro da animação, entrou em cartaz na Broadway. Os trabalhos começaram ainda em 2015 com a leitura do roteiro. No ano seguinte, o musical foi apresentado em Hartford e agora chegou à Broadway.

O musical 'Anastasia' está em cartaz na Broadway e é inspirado na animação

A peça tem letra e música de Lynn Ahrens e Stephen Flaherty, libreto por Terrence McNally, direção de Darko Tresnjak e coreografia de Peggy Hickey. Christy Altomare e Derek Klena são Anya e Dmitry, respectivamente.

O desenho animado 'Anastasia' tem uma história bonita que nos inspira a acreditar no próximo e na força dos laços de sangue. A escolha do Natal para seu lançamento não foi à toa, a atmosfera de confraternização é a mesma.

Games

Blizzard com até 50% de desconto

Chegou a temporada de grandes ofertas da Blizzard. Até janeiro é possível adquirir jogos da produtora com descontos que chegam em 50%.

'Overwatch' está pela metade do preço até o dia 2. São 26 heróis, 21 mapas e oito tipos de partida por R$ 49,90. Já a 'Overwatch: Game of the Year Edition' custa R$ 69,90.

Nesta promoção, 'StarCraft II: Saga Completa' sai por R$63,67. São mais de 70 missões de campanha, sete comandantes cooperativos, acesso a todas as unidades multijogador e modos na progressão ranqueada. A Edição Deluxe custa R$ 97,42 e o jogo 'StarCraft: Remastered', R$19,90.

'World of Warcraft' e todas as expansões até 'Warlords of Draenor' está por R$23,90 até o dia 3 de janeiro. A nova expansão, Legion, custa R$59,90.

O pacote 'Ascensão do Necromante' de 'Diablo III' é R$23,90 até o dia 2. Também até esta data é possível adquirir o Battle Chest (jogo básico + expansão Reaper of Souls) por R$49,90.

Confira esses e outros preços da promoção no site da Blizzard - www.blizzard.com/pt-br/