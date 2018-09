Entre Nerds & Otakus

00:00 · 22.09.2018

Iuri Grangeiro é campeão brasileiro de Cubo Mágico em três categorias, uma delas é montar o artefato usando só uma mão ( Foto: Fabio Piva/ Red Bull Content Pool / Divulgação )

Criado em Fortaleza dos 6 aos 17 anos, o pernambucano e estudante de Física da USP, Iuri Grangeiro, hoje com 20 anos, é o campeão brasileiro do Cubo de Rubik, mais conhecido como Cubo Mágico.

Ele ainda é considerado o melhor do País em três categorias: OH ("One Handed", na qual usa apenas uma mão para resolver o cubo), 3x3 e 2x2, solução de cubos de nove e quatro quadrados de cada lado, respectivamente.

O campeonato ocorre este fim de semana em Boston (EUA) e teve seletivas em mais de 12 países. Iuri conquistou a vaga para a final ao montar o artefato em 15.720 segundos. O estudante falou da sua trajetória em entrevista exclusiva para a coluna:

Quando surgiu o interesse pelo Cubo Mágico?

Eu tinha uns 15 anos e uns amigos da escola montavam. Aí achei interessante e pedi para um deles me ensinar. O curioso é que, atualmente, nenhum deles treina ou compete (risos).

Como essa brincadeira se tornou algo mais sério e você decidiu competir?

Eu treinava bem esporadicamente, aí troquei do método mais famoso (CFOP) pra um método francês, que quase ninguém usa (Roux), e curti bem mais. Ele deu nova vida ao hobby e, então, comecei a praticar mais seriamente. Especialmente, quando me coloquei o objetivo de bater o recorde nacional de média de montagem com uma mão, que na época era de 13.50. Em 2017, consegui isso no Campeonato Brasileiro, ao fazer 13.37. E depois, consegui bater o recorde sul-americano, que na época era de 12.94, com um tempo de 11.52. E depois bati meu próprio recorde, com 11.45.

O que é necessário para ser bom no cubo mágico?

Para ser bom é necessário treino, você não nasce com nenhuma habilidade especial nem nada do tipo, é tudo treino. Outra coisa que ajuda muito é saber falar inglês, ou pelo menos entender. A maioria dos materiais bons está em inglês, então, para se melhorar no cubo, é preciso ter uma boa compreensão do idioma.

Como você organiza o seu treinamento?

Eu treino quando dá vontade, geralmente 1h ou mais por dia quando estou animado, se eu tiver cansado menos ou quase nada (risos).

Quais seus planos para o futuro?

Entrar no top 5 mundial de uma mão (atualmente estou em 12º). Para isso, preciso baixar meu tempo de montagem para 11,05 segundos ou menos, é claro.

Games

Museu itinerante até dia 29



O Museu do Videogame Itinerante chegou ao RioMar Kennedy na última semana com uma exposição interativa que resgata 46 anos de história dos games em uma programação gratuita.

Além da exposição, neste sábado, 22, a partir das 17h, haverá Meet&Greet com o pro player e streamer André ManaJJ, primeiro campeão brasileiro de League of Legends (CBLoL). Os fãs ainda poderão participar de sessão de fotos com cosplays de Zilean Skin Lua Sangrenta (LoL), All Might e Katsuki Bakugou (Boku no Hero Academia).

No último dia do museu, 29, haverá encontro k-pop das 13h às 19h, com apresentações de grupos covers de k-pop, brincadeiras e Random Play Dance com muita música pop coreana. Logo depois, um concurso de Just Dance com a participação do bi-campeão do Mundial de Just Dance, Diegho San.

Mais informações

Museu do Videogame Itinerante no RioMar Kennedy

Até o dia 29 de setembro, de segunda a sábado, das 10h às 21h, domingos, das 13h às 20h, no Piso L2, Praça de Eventos do Shopping RioMar Kennedy. Entrada gratuita.