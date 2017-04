Entre Nerds & Otakus

00:00 · 08.04.2017

Steven e as heroínas Crystal Gems, Garnet, Ametista e Pérola chegaram ao Brasil em abril de 2014. Um ano antes eles surgiam nos Estados Unidos, fruto da mente criativa de Rebecca Sugar que já havia trabalhado em "Hora de Aventura".

"Steven Universo" é uma série animada que conta a história de um garoto carismático chamado Steven. Ele vive na cidade fictícia de Beach City com as heroínas chamadas Crystal Gems.

A fechada Garnet, a certinha Pérola e a debochada Ametista são guardiãs com personalidades e poderes distintos que protegem a Terra de ameaças. Steven é metade "Gem", por parte de mãe (Rose Quartz), e, assim, compartilha das missões, responsabilidade e poderes.

Referências

A série aborda diversos temas interessantes, normalmente ligados a assuntos cotidianos como a infância, família e amigos, sempre com um toque fantástico que a torna única.

É possível observar inspiração em produções famosas como "Sailor Moon" e "Revolutionary Girl Utena". Para os fãs de anime, alguns episódios possuem referências mais diretas a "Neon Genesis Evangelion", "Akira", "Cowboy Bebop" e "DragonBall Z".

Músicas

Uma das características marcantes das animações do Cartoon Network é a musicalidade e com "Steven Universo" não é diferente. Apesar de não estarem presentes em todos os episódios, canções como a própria abertura "Nós Somos as Crystal Gems" fazem sucesso entre os fãs.

As músicas e números musicais da animação são produzidas de forma colaborativa pela própria Rebecca Sugar e os escritores da série.

Fama

Foi preciso pouco tempo para que os fãs de "Steven Universo" surgissem e, junto com eles, produtos derivados como livros, quadrinhos e jogo eletrônico. A fama também chamou a atenção positiva da crítica, sendo nomeado a dois Emmy e cinco Anny Awards.

A 4ª temporada teve sua transmissão finalizada nos Estados Unidos em janeiro. Hoje, são mais de 120 episódios sendo transmitidos no canal de TV por assinatura Cartoon Network. Os usuários de Netflix também podem assistir a produção, mas somente a primeira temporada com 52 episódios.

A série animada "Steven Universo" dá gosto de ser assistida. A trama se desenvolve bem e você acaba por se apegar aos personagens marcantes e se emocionar com a história comoventes e o visual encantador. O protagonista tem uma inteligência emocional para além de sua idade, há personagens femininas fortes e um mundo como o real, mas com aventuras mágicas. Ou seja, um prato cheio!

