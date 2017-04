Entre Nerds & Otakus

00:00 · 31.12.2016

1. Gene Wilder, o Willy Wonka clássico 2. Michu Meszaros, controlava o boneco de Alf, o ETeimoso 3. George Gaynes, Henry de 'Punky - A Levada da Breca' e Eric Lassard em 'Loucademia de Polícia' 4. Rubén Aguirre, o Professor Girafales Carrie Fisher, Kenny Baker e Erik Bauersfeld, Leia, R2D2 e Comandante Ackbar, respectivamente O ator Alan Rickman como Professor Snape

Em 2017, sentiremos falta de algumas personalidades do mundo nerd. Carismáticos e marcantes, eles deixam saudades em nossos corações

É sempre muito difícil ficar longe de quem se gosta, mesmo quando é uma pessoa que não se conhece pessoalmente, mas que fez parte de sua vida em momentos importantes como a infância, adolescência e até idade adulta.

Em 2016, artistas relevantes para o mundo nerd nos disseram um "até logo" e devem ser relembrados ainda por muito tempo pelo papel crucial que tiveram em nossa imaginação ao participar de filmes e seriados.

Carrie Fisher, a amada Princesa Leia, se foi esta semana deixando um legado poderoso e um ícone feminista. Além dela, a franquia "Star Wars" também teve mais duas baixas, Kenny Baker e Erik Bauersfeld. Seus nomes não são conhecidos, mas seus papeis farão parte para sempre do imaginário pop: o robôzinho R2D2 e o Almirante Ackbar, respectivamente, este último famoso pela frase "It's a trap!".

Outra franquia de filmes também sofreu uma grande perda. Alan Rickman era um dos artistas mais amados pelos fãs da saga Harry Potter por interpretar o controverso Professor Snape, que tinha uma relação conturbada com o protagonista da história. O ator ainda ficou conhecido como Hans Gruber, o vilão de "Duro de Matar" que tem Bruce Willis no papel principal.

Ainda falando de cinema, o russo Anton Yelchin teve uma partida precoce. O jovem ator de 27 anos interpretava o Chekov dos novos filmes de "Star Trek". Por fim, mas não menos importante, sentiremos saudades de Gene Wilder, o Willy Wonka na primeira versão de "A Fantástica Fábrica de Chocolate" (1971).

Saudade

Não somente os filmes sofreram baixas em 2016. Os fãs de seriados clássicos como "Punky -A Levada da Breca", "Alf - O ETeimoso" (quem lembra?) e "Chaves" também foram afetados.

Ainda no início do ano, George Gaynes, o carismático e paciente Henry, pai adotivo de Punky, se foi. O ator também ficou conhecido como o hilário Comandante Eric Lassard de "Loucademia de Polícia".

No meio do ano, foi a vez do húngaro Michu Meszaros, de apenas 84 cm de altura que controlava o boneco louco e peludo do extraterrrestre Alf, e Rubén Aguirre, o Professor Girafales, que nos deixa um legado de romantismo e humanidade pelo qual sempre será lembrado.

Partidas sempre nos deixarão tristes, mas esses artistas trouxeram diversão para nossas vidas e devem ser lembrados por isso. Ainda é possível ver e rever seus trabalhos em filmes e seriados, basta procurar. Para os fãs de Star Wars, um alento: a Princesa Leia estará de volta no Episódio VIII que estreia em 2017. Isso porque Carrie Fisher já havia gravado suas cenas do filme que será sua despedida.