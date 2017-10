Entre Nerds & Otakus

00:00 · 14.10.2017

Os detetives espirituais Hiei, Yusuke, Kurama e Kuwabara

Misturando o sobrenatural com aventura, ação, drama e comédia, o anime 'Yu Yu Hakusho' marcou os anos 1990 com seu protagonista revoltado, Yusuke Urameshi.

A história da franquia começa com o mangá de 19 volumes criado pelo famoso mangaká Yoshihiro Togashi ('Hunter x Hunter' e 'Level E'), casado com Naoko Takeuchi, criadora de 'Sailor Moon' com quem compartilha inspirações para suas obras.

A publicação foi iniciada em 1990 pela revista semanal Shonen Jump ('One Piece' e 'Dragon Ball') e, dois anos depois, ganhou as telinhas em uma adaptação pelo estúdio Pierrot ('Naruto' e 'Tokyo Ghoul') transmitida pela Fuji TV ('Astro Boy' e 'Ranma ½'). São 112 episódios de 25 minutos cada que foram exibidos até 1994.

'Delinquente!'

Yusuke Urameshi, 14 anos, é o valentão de sua escola, daqueles que gostam de arranjar briga, meter medo nas outras crianças e considerado por muitos um verdadeiro delinquente. Isso tudo até o dia em que, num impulso, tenta salvar um garoto de ser atropelado e acaba morrendo.

Em forma de alma, o jovem recebe a visita da deusa da morte, Botan, responsável pela travessia das almas para o além, que lhe conta que a sua morte não era esperada nem pelo mundo humano e nem pelo espiritual.

Assim, Yusuke sai em missão com a ajuda de Botan para ser ressuscitado. A empreitada consiste em manter seu corpo terreno conservado, o mundo humano protegido dos espíritos malignos e agir como detetive espiritual para não virar uma alma penada, vagando para sempre.

Grande mistura

O gosto do autor por histórias de terror e pelo ocultismo fez com que 'Yu Yu Hakusho' tivesse grande influência dessas temáticas. A religião budista também serviu de inspiração para Togashi que colocou muito de seus ensinamentos na série.

Nela, ocultismo, ficção, policial, comédia, aventura, drama, ou seja, temáticas diversas, estão juntas em uma narrativa equilibrada que consegue inspirar grandes emoções em seus espectadores.

No Brasil

Em 1997, a série chega ao País pela extinta Rede Manchete com a aposta de ser a sucessora de 'Os Cavaleiros do Zodíaco'. A qualidade da obra foi uma das responsáveis pelo seu sucesso, mas não foi só isso.

A dublagem do estúdio Áudio News utilizou gírias brasileiras, regionalismos e adaptações naturais que geraram identificação nos espectadores. Bordões da época como "Ah! Eu tô maluco" e "Uh! Tê-rê-rê", além de palavras como "estrupício" e "trapizomba", e, por fim, citações como "rapadura é doce, mas não é mole não" e "Tá pensando que berimbau é gaita?" são lembradas ainda hoje por sua inovação e irreverência na dublagem.

Prêmios e celebrações

O mangá de 'Yu Yu Hakusho' recebeu em 1993 o Shokugan, Oscar dos quadrinhos japoneses, e a série animada ganhou o Anime Grand Prix em 94 e 95, por sua popularidade, qualidade e influência nos meios culturais do Japão.

Ainda lá, foi criado um café temático com produtos inspirados na série para celebrar os 25 anos do anime. Uma arte também foi lançada pelo estúdio Pierrot em parceira com Togashi em que é possível ver Yusuke, Kuwabara, Hiei e Kurama com uma nova roupagem, traços atualizados e modernos. Os fãs (a gente) torcem para que seja o prenúncio de uma nova série!

*Texto produzido com a colaboração de Caio Túlio Costa