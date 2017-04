00:00 · 31.12.2016

Arquitetura Escultural branca de Zara Hadid UP Balloon!: Mesa criada pelo designer Christopher Duffy

O branco foi eleito a cor da paz, da confraternização e da celebração, a cor do Réveillon, a cor do ano novo

Como já virou tradição, o branco é a cor oficial do Réveillon. Apesar de não ser exatamente uma cor, e sim a presença de todas as cores, como um prisma de um diamante exposto a luz que transmite todas as cores de uma vez só.

O branco e sua claridade absoluta nos traz a sensação de paz e renovação, cor do arco-íris ou a cor da sua paz.

Que o ano foi difícil, isso já virou clichê. A ordem é aproveitar a oportunidade de renovação, mesmo que seja pelo efeito psicológico do milésimo de segundo da virada.

Vamos renovar nosso contrato com a esperança, tirar os projetos engavetados e pôr em prática os sonhos adiados por décadas.

Certeza que vai dar certo ninguém tem, mas só a tentativa já basta, já nos proporciona a sensação de vitória.

Esse é o verdadeiro espírito da festa de Réveillon, a confraternização mundial da paz. Acho que por isso muitos usam roupas brancas, inconscientemente em busca de uma paz simbolizada através da junção de todas as cores, o branco celestial.

Passamos o ano todo mostrando a beleza plástica de criações de design, e iremos encerrar esse ano com imagens de peças de arte e design que tenha o branco absoluto como cor principal.

E já citando Mário Quintana em seu texto que fala do desapego ao ano velho.

"Na Itália, quando soarem os sinos à meia-noite, todo mundo atirará pelas janelas as panelas velhas e os vasos rachados, atirei-me, pois, metaforicamente, pela janela do tricentésimo-sexagésimo-quinto andar do ano passado. Morri? Não. Ressuscitei. Que isto da passagem de um ano para outro é um corriqueiro fenômeno de morte e ressurreição - morte do ano velho e sua ressurreição como ano novo, morte da nossa vida velha para uma vida nova".

Acho que a frase mais esperada, que todos os brasileiros vão querer gritar na virada será: adeus ano velho de 2016, viva 2017!